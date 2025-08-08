La nueva motocicleta de Honda es más económica que el ritmo, los precios comienzan en IDR 28 millones

Bangkok, Viva – Honda lanzó oficialmente el nuevo Honda Wave125 2025 en Tailandia, trayendo un gran repaso a esta legendaria moto de pato. Se afirma que este último modelo es mucho más eficiente que Honda Beat que se sabe que ahorra combustible.

Con el consumo de combustible que alcanza 71.4 km por litro en función del estándar del modo ECE R40, Wave125 rompió el registro de eficiencia en su clase. Esta figura lo hace superior en comparación con el ritmo que promedia aproximadamente 60 km por litro.

Citado Viva Automotive de GranbikerViernes 8 de agosto de 2025, la aparición de la moto ahora es más lujosa gracias a una nueva opción de color. Este diseño mantiene una característica simple Wave125, pero aún elegante y adecuada para todas las edades.

Honda cubrió la tecla Smart Honda que permite a los automovilistas encender la moto sin ingresar a la llave. Esta característica aumenta la comodidad y la seguridad cuando se estaciona en lugares públicos.

Esta moto también está equipada con un cargador USB-C que admite todo tipo de teléfonos celulares, lo que facilita que los automovilistas carguen durante los viajes largos. La presencia de esta característica hace que el Wave125 sea más relevante en la era de los usuarios de gadgets que son completamente móviles.

Para la seguridad, Honda agregó el sistema de frenos combinado (CBS) que optimiza simultáneamente el frenado de la rueda delantera y trasera. Esta tecnología ayuda al conductor a mantenerse estable al hacer un frenado repentino.

Wave125 también viene con un gancho de rotación o una cadena multifuncional que facilita el transporte de transporte. Se ha demostrado que esta pequeña característica es muy útil para los usuarios de motos de pato en áreas urbanas.

Hay opciones de llantas de dedo y llantas de aleación, cada una con precios diferentes. La variante más alta está incluso equipada con un absorbedor de choque de carnicería especial que solo es producido por 500 unidades.

El precio oficial comienza desde 57,200 baht o RP28 millones para variantes estándar, hasta 66,200 alias baht alrededor de Rp33 millones para ediciones especiales. Todos los modelos se pueden ver directamente en el Honda Wing Center en todo Tailandia.