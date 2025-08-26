La nueva motocicleta de Harley-Davidson se vende a partir de los 77 millones de IDR

Tokio, Viva – Durante este tiempo, Harley-Davidson es sinónimo de grandes motocicletas cuyos precios son exorbitantes. El gran nombre y la larga tradición de esta marca estadounidense lo convirtieron en un símbolo de prestigio en el mundo automotriz.

Leer también: Lista de nuevas motos con precios de uso estable usado



Pero ahora hay noticias alentadoras para los fanáticos de dos ruedas. Harley-Davidson presenta una selección de nuevas motos que son mucho más amigables para el bolsillo, incluso el precio no es de hasta Rp100 millones.

Los dos modelos en cuestión son Harley-Davidson X350 y X500. Ambos vienen con un nuevo color «azul cósmico» para el mercado japonés, sin ningún aumento en el precio.

Leer también: ¿Alguna vez has imaginado el sabor de Harley-Davidson Porsche? Aquí está el resultado



Citado por Viva Automotive de GranbikerEl martes 26 de agosto, 2025, X350 y X500 están destinados a mercados para principiantes o automovilistas que desean probar grandes bicicletas livianas. Aunque es más práctico, el diseño aún mantiene una identidad de Harley distintiva y caracterizada.

Esta moto se produce a través de la colaboración con la motocicleta QJ de China, luego se comercializa oficialmente bajo la bandera de Harley-Davidson. Esta estrategia permite un precio de venta más asequible sin eliminar el prestigio de la marca.

Leer también: ¡MotoGP 2026 lanzó oficialmente un nuevo calendario, la Copa Mundial de Bagger Harley-Davidson se animó!



El X350 está equipado con un motor de 353 cc de 2 cilindros con una potencia máxima de 36 caballos de fuerza. La suspensión utiliza detrás telescópico en el frente y mono-shock, y está equipado con un freno de disco de espalda delantera con ABS.

Para el X500, el rendimiento es más potente con un motor de 5 500 cc de 2 cilindros que produce 48 hp. Esta moto utiliza una suspensión delantera al revés, mono-shock trasero con una precarga que se puede ajustar, más un sistema de frenado ABS en ambas ruedas.

En diseño, ambos llevan el clásico Aura de Harley inspirado en los legendarios modelos de XR750 y XR1200. Su estilo es más deportivo con un matiz diferente de rastreadores del motor tradicional Harley V-Twin.

El color del «azul cósmico» ahora está reemplazando la «plata super sónica» en el modelo 2025. Además, también hay opciones de naranja dinámica, blanco perla y negro dramático para fortalecer la atracción visual.

Con respecto al precio, el X350 se vende por ¥ 699,800 o alrededor de Rp77.03 millones. Mientras que el X500 tiene un precio de ¥ 829,800 o equivalente a RP91.44 millones, lo que lo convierte en una de las motocicletas de Harley más asequibles en el mercado global.