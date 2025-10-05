La nueva marca de Wuling, Márquez recibió elogios y el precio del ex Nissan Terra

Yakarta, Viva – Hay sábado 4 de octubre de 2025, Viva Automotive Presente la lista de los artículos más leídos que son los éxitos entre los internautas, desde el lanzamiento de la sub-marca de electricidad Wuling al elogio de la leyenda de MotoGP por Marc Márquez. Vamos, eche un vistazo al resumen para que no se pierda las últimas tendencias automotrices.

1. Encuentra Aishang: Nueva marca Wuling

Aishang A100C Electric Car, que es un submarino de Wuling

Wuling lanzó la sub-marca Aishang en China, dirigida a los jóvenes con un pequeño automóvil eléctrico A100C que comenzó a producirse en septiembre de 2025. El hatchback tiene una dimensión de 3.285 mm ofrece lindos diseños y cabañas de campo, respondiendo una pequeña demanda de un automóvil de 63 por ciento en 2025. Leer más.

2. Mick Doohan Alabado a Marc Márquez como un corredor ‘diferente’, ¡esto es lo que significa!

La leyenda de MotoGP Mick Doohan elogió a Marc Márquez como corredor con talento único, estilo agresivo y adaptabilidad que inspiró a jóvenes jóvenes como Pedro Acosta. Con siete títulos mundiales, Márquez se llama Doohan como una «especie diferente» en la biografía de Mat Oxley. Leer más.

3. Este es un precio usado Nissan Terra quien se convirtió en un rival fortuner y un deporte de Pajero

Nissan Terra, un SUV Tangguh con un motor diesel Turbo 190 DK de 2.5L con características avanzadas como 6 bolsas de aire, con un precio de Rp789.9 millones para nuevas unidades. En el mercado anterior, los precios 2018-2019 comienzan desde RP400-500 millones, mientras que 2021-2022 RP550-650 millones lo convierte en una opción económica en comparación con Fortuner y Pajero Sport. Leer más.