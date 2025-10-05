La nueva línea de Motul está presente en Kustomfest 2025

Yogyakarta, Viva – Kustomfest 2025 se celebró oficialmente del 4 al 5 de octubre en el Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta. El evento que ingresó a la 14ª edición fue conocida como el festival de motocicletas personalizado más grande de Indonesia con un concepto más interactivo.

Se estima que miles de visitantes están presentes para observar modificaciones de varias regiones. Kustomfest continúa siendo una sala de reuniones entre creadores, comunidades y actores de la industria automotriz.

En el evento de este año, Motul también animó el evento presentando dos stands diferentes. Su presencia está dirigida a proporcionar diversas experiencias para los amantes de las motos personalizados.

La cabina de interior de Motul se encuentra en el área A6 y cuenta con un circuito de aceite de motor premium y una mercancía exclusiva. Los visitantes pueden ver los productos comúnmente utilizados en el mundo automotor personalizado.

Mientras está en el área de la comunidad de estacionamiento al aire libre, Motul muestra la pantalla MC Care. En este lugar hay un servicio gratuito en forma de motocicletas de lavado para motocicletas personalizadas de participantes personalizados.

Se eligió el concepto de estas dos cabinas para que los visitantes no solo vean productos, sino que también sientan servicios directos. Motul enfatizó que este enfoque también respalda el ecosistema de la comunidad de modificación de la comunidad.

El director gerente de PT Motul Indonesia Energy, Welmart Purba, evaluó a Kustomfest como un evento estratégico. «Kustomfest es un evento muy importante para Motul porque es un lugar de reunión para los amantes de las motos personalizados de varias regiones», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, Minggi 5 de octubre de 2025.

Agregó que la presencia de una cabina dual fue un esfuerzo para responder a las necesidades de varios visitantes. «Al presentar dos conceptos diferentes, queremos alcanzar las necesidades de los visitantes que van desde productos de aceite de motor premium hasta servicios de mantenimiento de motocicletas directamente», dijo Welmart.

Además de introducir una nueva línea de lubricantes, Motul también trajo el espíritu de innovación en la industria automotriz. Esta participación está en línea con la visión de Kustomfest, que siempre presenta un nuevo avance en el mundo del motor personalizado.