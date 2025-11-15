La nueva idea comercial de los Rangers consigue un capitán experimentado

El Nueva York Los Rangers aparentemente han comenzado a cambiar las cosas esta temporada. Han ganado dos seguidos y tienen marca de 6-3-1 en sus últimos 10 juegos. Los Blueshirts se han acercado a un lugar en los playoffs de la Conferencia Este y parecen preparados para seguir escalando.

Pero claro, un poco de ayuda extra no vendría mal. guardabosques. Al club le vendría bien algo de profundidad y experiencia en medio de preocupaciones sobre lesiones. El reciente regreso de Vincent Trocheck ha supuesto un gran impulso. Pero ¿y si otro impulso pudiera llegar al club?

Ingresar Chaquetas azules de Columbus Capitán Boone Jenner. Jenner ha sido objeto de especulaciones comerciales, como se señala en un Pieza del 13 de noviembre por el Cuarto Periodo. El delantero veterano supuestamente está en los radares de los contendientes, especialmente ahora que los Blue Jackets vuelven a tambalearse esta temporada.

Eso podría abrir una oportunidad para que los Rangers consigan un delantero versátil que pueda tapar un agujero importante en la alineación.

Así es como podría funcionar esta idea comercial:

Los guardabosques obtienen:

Boone Jenner, F.

Las chaquetas azules obtienen:

Juuso Parssinen

Selección de primera ronda de 2026

Antes de que los fanáticos de los Rangers se levanten en armas, la selección de primera ronda sería el precio a pagar para que los Blue Jackets conserven la mitad de El tope salarial de Jenner alcanza los 3,725 millones de dólares. De lo contrario, hacer que este acuerdo funcione sería casi imposible.

Jenner se encuentra en el último año de su contrato actual. Por lo tanto, retener el 50% no estaría fuera de discusión para Columbus. Mientras tanto, los Rangers tienen dos selecciones de primera ronda. Separarse del de los Carolina Hurricanes no sería la peor idea del mundo.

Cómo encaja Jenner en la alineación de los Rangers

Entonces, ¿cómo Boone Jenner realmente encajaba ¿La alineación de los New York Rangers? En primer lugar, Jenner no es necesariamente una de las seis mejores jugadoras. Pero podría serlo.

Los Blueshirts podrían tener una vacante en la línea superior si Gabe Perreault es derribado. Artemi Panarin podría volver a subir, con Jenner deslizándose por el lado izquierdo con Trocheck y Alexis Lafreniere.

Quizás Mike Sullivan decida utilizar a Jenner como centro. Entonces, eso podría significar mover a Noah Laba a un puesto de ala y Conor Sheary probablemente caiga a la cuarta línea.

La versatilidad que Jenner aporta es algo que los Rangers necesitan en medio de posibles preocupaciones sobre lesiones. No se sabe cuándo volverá a aparecer el virus de las lesiones. Por lo tanto, tener a alguien que pueda jugar en la alineación es un rasgo muy deseable.

Jenner no viene sin una advertencia

Agregar a Boone Jenner no es una panacea para los Rangers. Él viene con una advertencia. Jenner no es un anotador de alto nivel que pueda apoyar a jugadores como Trocheck, Panarin, Mika Zibanejad y JT Miller. Jenner es más bien una jugadora profunda que puede hacer un poco de todo.

Eso es algo que los Rangers podrían utilizar en este momento. Si el club quisiera algo más que pura puntuación, Jenner podría lograrlo. Además, su experiencia y liderazgo son cualidades que pueden apoyar a la casa club en el futuro.

Si hay una oportunidad decente de conseguir a Boone Jenner, Nueva York sería negligente si al menos no patearan los neumáticos del delantero veterano.