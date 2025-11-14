La nueva historia de los deportes electrónicos nacionales

JacartaVIVA – Este fin de semana es un momento histórico para el mundo. deportes electrónicos Indonesia. Yakarta se convirtió oficialmente en anfitriona Tiro libre Finales globales de la Serie Mundial (FFWS GF) 2025, el torneo Free Fire más grande y prestigioso de este año.

Durante dos noches, el Indonesia Arena se llenará de acción tensa cuando los mejores equipos del mundo luchen por el título mundial en dos modos de competición: Clash Squad y Battle Royale.



Finales globales de Free Fire World Series (FFWS)

La serie cumbre de FFWS GF 2025 comenzó el 14 de noviembre de 2025, cuando el Indonesia Arena fue testigo de las feroces batallas semifinales y finales de Clash Squad. Los cuatro equipos que pasaron a la ronda final son:

– Fluxo (Brasil)

– Todos los jugadores globales (Tailandia)

– Pesado (Vietnam)

– Movistar R7 (México)

La gran misión de Indonesia: convertirse en campeón mundial de Battle Royale en casa

Al día siguiente, 15 de noviembre de 2025, miles de espectadores llenarán el Indonesia Arena para ver la batalla cumbre de Battle Royale. Dos representantes indonesios, RRQ Kazu y EVOS Divine, están dispuestos a comparecer sin concesiones para garantizar que el mundial de Free Fire permanezca en Indonesia.

El combate utilizará el formato Champion Rush, donde el campeón será determinado por:

El primer equipo en ganar Booyah después de acumular 80 puntos, o

El equipo con más puntos después de 10 rondas completas.

Lista de 12 equipos que competirán en el máximo partido:

Todos los jugadores globales (Tailandia)

Buriram United Esports (Tailandia)

EVOS Divina (Indonesia)

E1 Deportes electrónicos (Brasil)

Flujo (Brasil)

Deportes electrónicos GOW (Vietnam)

Pesado (Vietnam)

Movistar R7 (México)

P Esports (Vietnam)

RRQ Kazu (Indonesia)

Equipo Falcons (Tailandia)

Equipo Sólido (Brasil)

Con toda la fuerza y ​​el apoyo público, la oportunidad de Indonesia de hacer historia como campeón mundial es cada vez más real.

La ceremonia de apertura de FFWS GF 2025 Yakarta presentará una magnífica actuación que combina tecnología y cultura local. El tema oficial titulado «CRUSH DOUBTS» es un símbolo del coraje y el espíritu de nunca rendirse de los jugadores de Free Fire.



Etapa final de FFWS GF 2025 Yakarta en el Indonesia Arena

El escenario estará amenizado por:

Warren Hue, músico indonesio del sello 88rising

Weird Genius, famoso productor de música electrónica

JKT48, embajador del grupo ídolo sekaligus Free Fire

Mick Gordon, legendario compositor y guitarrista australiano