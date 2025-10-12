La nueva generación de jóvenes Garuda está lista para lucirse en Qatar

Jacarta – Selección Nacional de Indonesia Sub 17 serán los únicos representantes rojiblancos en este prestigioso evento mundial después de que la selección absoluta no lograra llegar al Mundial de 2026. Este joven equipo aparecerá en Mundial Sub-17 2025 en Qatar, que se llevará a cabo del 3 al 27 de noviembre de 2025, encuadrado en el Grupo H con Brasil, Honduras y Zambia.

Esta plantilla formada por Nova Arianto contiene jugadores jóvenes potenciales como resultado de un seguimiento a largo plazo en casa y en el extranjero. De la lista de 25 jugadores que participaron en el campo de entrenamiento en Bulgaria, aquí hay varias figuras que se prevé que se conviertan en la columna vertebral de Garuda Muda:

1. Rendy Razzaqu – Portero que creció en el Madura United

Este portero de 17 años es conocido por tener rápidos reflejos y la capacidad de leer bien la dirección del balón. Rendy es uno de los productos destacados de la academia local de Madura United y se cree que es una de las principales opciones de portería para la Selección Nacional Sub-17.

2. Putu Panji (Capitán) – Líder de la retaguardia

Este duro defensor del Bali United ha disputado más de 10 partidos internacionales en la categoría Sub-17. Su carácter tranquilo y disciplinado y su fuerte instinto de liderazgo hicieron que confiaran en él para ser el capitán del equipo. Putu también tiene ventajas en duelos aéreos y jugadas a balón parado.

3. Mateo panadero – Lateral izquierdo de la ciudad de Melbourne

Mathew Baker, jugador de la selección nacional sub-17 de Indonesia

Este jugador de sangre indonesia que tiene una carrera en Australia se ha convertido en un activo valioso. Mathew tiene la capacidad de superponerse y pasar con precisión. Su experiencia en la academia de la ciudad de Melbourne le dio una comprensión madura de la táctica.

4. Noha Pohan – Centrocampista holandés con sangre indonesia

Jugando en la academia NAC Breda, Noha es conocido por tener una aguda visión de juego y la capacidad de regular el tempo. Aunque sólo tiene 15 años, a menudo se le compara con los centrocampistas europeos creativos por su preciso control del balón y sus pases.

5. Daniel Alfrido – Centrocampista versátil de Persik Kediri

Uno de los jugadores con más experiencia del equipo con más de 14 apariciones en la categoría Sub-17. Daniel es conocido como un mediocampista incansable de cuadro a cuadro. Es capaz de sobrevivir y al mismo tiempo penetrar la defensa del oponente con sus movimientos agresivos.