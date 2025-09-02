La nueva editora estadounidense de Vogue, Chloe Malle, dice que es una ‘bebé orgulloso de Nepo’

Chloe MalleLa hija del actor Candice Bergen y el director Louis Malle, es el recién nombrado jefe de contenido editorial de Moda‘S Edición de EE. UU. Ella asume el papel de Anna Wintour, que se hizo a un lado en junio como la mejor editora de la mag después de 37 años.

Condé Nast anunció el nuevo papel de Malle en Vogue US el martes. Ella informa a Wintour, directora de contenido de Condé Nast y el director editorial global de Vogue. Malle, en una declaración proporcionada por Condé Nast, dijo que «siente[s] Increíblemente afortunado de todavía tener a Anna justo al final del pasillo como mi mentor «.

Malle, de 39 años, se unió por primera vez a Vogue en 2011 y recientemente se desempeñó como editor del sitio web de la revista. En un entrevista Con el New York Times publicado el martes, Malle dijo que es una «Nepo Baby» «orgullosa».

«No hay duda de que he beneficiado al 100% del privilegio en el que crecí», dijo Malle al Times. «Es delirante decir lo contrario. Sin embargo, diré que siempre me ha hecho trabajar mucho más.

Desde 2023, Malle se ha desempeñado como editor de Vogue.com, supervisando todo el contenido digital para el título. También ha sido co-anfitrión de «The Run-through», el podcast semanal de moda y cultura de Vogue, desde 2022.

Malle ha estado en Vogue desde 2011, cuando fue contratada como editora social, liderando toda la cobertura social y de bodas y la cobertura contribuyente en un temas que incluyen moda, política, hogares y jardines, belleza y salud. A partir de 2016-23, Malle fue editor colaborador, escribiendo características, supervisar proyectos especiales y trabajar como editor de sesiones.

Wintour dijo en un comunicado: «Creo que la calidez, la alegría, la experiencia y la visión entusiasta son lo que Vogue prosperará a través de los años venideros. En un momento de cambio tanto dentro como fuera de ella, Vogue debe continuar tanto También como su estudiante, mientras nos lleva a nosotros y a nuestro público donde nunca hemos estado antes ”.

Malle dijo en un comunicado: «He pasado mi carrera en Vogue, trabajando en roles en todas las plataformas, desde impresas hasta digitales, audio, video, eventos y redes sociales. Me encanta el título, me encanta el contenido que creamos, y me encantan los editores que crean. Nuestra audiencia anhela y exige «.

Además de su trabajo en Vogue, es editora de varios libros, incluidos «Vogue Living: City, Country, Coast» (2017), «Vogue y el Museo Metropolitano del Instituto de disfraces de arte: fiestas, exposiciones, personas» (2014) y «Bodas de Vogue: novias, vestidos, diseñadores» (2012). Su escritura también ha aparecido en publicaciones como el New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest y WWD. Ella se graduó de la Universidad de Brown. Ella vive en la ciudad de Nueva York con su esposo, dos hijos y perros, Lloyd. «Cuando no está en el trabajo, a menudo se la puede encontrar ayudando en una Lego o viendo Britbox», según Condé Nast.