La nueva deuda de RI aumenta 501,5 billones de IDR a partir de septiembre de 2025, consulte los detalles

Jacarta – Viceministro de Finanzas, Suahasil Nazarainformó un retiro Deuda sólo 501,5 IDR billón por el gobierno, hasta un mes Septiembre 2025.

Lea también: Purbaya registra un déficit presupuestario de 371,5 billones de IDR al 30 de septiembre de 2025, esta es la causa



Esta cantidad equivale al 68,6 por ciento del objetivo total de 731,3 billones de rupias, como afirmó el gobierno en su perspectiva anterior.

«Realización financiación «La deuda actual es de 501,5 billones de rupias, del plan de 731,5 billones de rupias o alrededor del 68,6 por ciento del objetivo», dijo Suahasil en la edición de octubre de 2025 de la conferencia de prensa de APBN KiTA, en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Lea también: El Grupo de Trabajo detendrá definitivamente las operaciones de Golden Eagle, que ofrece servicios de alivio de la deuda de los clientes bancarios.





Viceministro de Finanzas y Director General interino de Presupuesto, Ministerio de Finanzas, Suahasil Nazara

Mientras tanto, la financiación no basada en deuda es de menos 43,5 billones de rupias o el 62,6 por ciento del presupuesto estatal, o no hay deuda adicional por parte del gobierno aparte de la inversión en ciertos sectores.

Lea también: En lugar del presupuesto estatal, el Palacio busca otra salida para pagar las deudas.



Así, Suahasil dijo que la realización total de financiación hasta el 30 de septiembre de 2025 alcanzó los 458 billones de IDR, o el 69,2 por ciento en comparación con la perspectiva de 662 billones de IDR.

«Nuestra financiación no es sólo financiación de deuda, sino que también hay financiación no deuda. Algunos son de moneda extranjera, otros son de financiación en rupias», dijo Suahasil.

El Viceministro de Finanzas añadió que Lapsem Outlook estima que el déficit presupuestario es del 2,78 por ciento del PIB, que se cubrirá con financiación de deuda de 731,5 billones de rupias.

Luego, en términos de cumplimiento de la financiación de la deuda, está en marcha y es anticipativo con varias medidas de mitigación de riesgos, incluso mediante la implementación de prefinanciación, colchones de efectivo adecuados y una gestión activa del efectivo y la deuda.

Suahasil cree que la financiación de la deuda también se verá respaldada por la mejora de las condiciones del mercado financiero, lo que se espera que ayude a mantener el cumplimiento de la financiación de la deuda.

«Continuamos realizando financiamientos que mitigan los riesgos de una manera muy, muy mensurable, así como varios tipos de relaciones con inversionistas para asegurar que nuestro financiamiento de deuda va por buen camino», dijo.