La nueva cobertura de NBC atrae a American Express, McDonald’s como patrocinadores

Madison Avenue está siguiendo el NBA‘S Bouncing Ball.

tarjeta American ExpressState Farm, McDonald’s, Kia y Wingstop se encuentran entre los patrocinadores que se alinean para apoyar la nueva programación NBCUniversal vinculada a un nuevo acuerdo de derechos de 11 años que pondrá juegos de la NBA en tres noches diferentes de la semana en el NBC red de transmisión o el servicio de transmisión de pavo real.

«La demanda de deportes en vivo durante el último año no ha tenido precedentes en nuestras propiedades y la NBA no es la excepción», dice Peter Lazarus, vicepresidente ejecutivo de publicidad y asociaciones de NBC Sports & Olympics. «Los anunciantes estaban ansiosos por invertir en lineal, transmisión y digital, lo que llevó a nuestra casi venta».

NBCUniversal tiene tres noches diferentes de la NBA planeadas para implementarse en los próximos meses. A partir del 27 de octubre, Peacock transmitirá hasta tres juegos de la NBA los lunes a lo largo de la temporada regular, con un programa de estudio de media hora listo para conducir a la cobertura del juego. A partir del 28 de octubre, NBC presentará a Double Headers los martes por la noche, con un juego programado para las estaciones de NBC en las zonas horarias orientales y centrales y otro para las estaciones de NBC en las zonas horarias del Pacífico y Mountain, ambos juegos se transmitirán en vivo en Peacock, que ofrecerá un programa de estudio de media hora.

Después de que NBC concluye su paquete de la NFL del domingo por la noche, planea lanzar «Basketball Sunday Night» en NBC y Peacock el 1 de febrero del próximo año, con algunas interrupciones de horario debido a la cobertura del Super Bowl, el Juego de Estrellas de la NBA y los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La llegada de la NBA al calendario de la NBC ha traído consigo millones de dólares en publicidad que fueron previamente asignado en gran parte para propiedades propiedad de Warner Bros. Discoveryque fue un socio principal de la NBA durante años. La compañía no pudo encontrar una propuesta que le gustaba a la NBA, y la liga llegó a nuevos acuerdos con NBCU, Amazon y Disney que está programado para durar hasta la temporada 2036-37. NBCU dijo en julio eso los nuevos derechos de la NBA el acuerdo estimuló un aumento del 15% en «por adelantadoCompromisos publicitarios, con una cuarta parte de sus patrocinadores de la NBA nuevos para la televisión lineal tradicional.

Casi 170 anunciantes diferentes se han alineado para apoyar los juegos de la NBA, dijo NBC el lunes, con «casi todo el inventario ya agotado».

American Express servirá como el patrocinador oficial de medio tiempo para todos los juegos de la NBA. «La audiencia deportiva en vivo sigue siendo fuerte, dándonos una oportunidad única para llegar al público adecuado en contenido divertido y atractivo a medida que la NBA regresa a NBC», dice Jill Hamilton, vicepresidenta de Media Global para la compañía de servicios financieros, y señala que la base de clientes de la compañía es «profundamente apasionada por los deportes».

Kia será el patrocinador presente de los dobles de la noche del martes, mientras que McDonald’s Will patrocina «Basketball Night in America» ​​y «NBA Showtime» los domingos por la noche. State Farm respaldará «NBA Showtime» los martes y Wingstop la patrocinará los lunes. Xfinity, el servicio de cable proporcionado por NBCU Parent Comcast, servirá como el patrocinador presente para los juegos de lunes a la noche en Peacock.