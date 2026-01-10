La nueva cara del Mitsubishi Triton aparece silenciosamente, este mercado lo recibe primero

Tailandia, VIVA – Mitsubishi ha dado otra sorpresa presentando una actualización de la línea. levantar buque insignia, Tritón. Sin embargo, esta actualización es única porque solo se proporciona a un país. Sí, Mitsubishi lo presentó oficialmente. Mitsubishi Tritón Calle con nueva imagen, específica para el mercado tailandés.

Lea también: La industria revela segmentos clave que pueden impulsar las ventas de automóviles



Esta actualización hace que el Tritón luzca diferente respecto a las versiones comercializadas en otros países. La variante Triton Street en sí es un modelo básico que utiliza una carrocería Mega Cab, ubicada entre Single Cab y Double Cab. Aunque no se trata de un lavado de cara completo, los cambios de diseño en la parte delantera son bastante llamativos y llaman inmediatamente la atención.

Reportado VIVA Automotor de CarscoopsEl sábado 10 de enero de 2026, la fachada de Triton Street ya no muestra completamente el lenguaje de diseño «Dynamic Shield», que es la marca registrada de Mitsubishi. La parrilla delantera se ha vuelto más atrevida con un nuevo diseño que parece agresivo, combinado con un parachoques revisado y una gran placa protectora negra. A primera vista, incluso se dice que la apariencia frontal se parece al casco de Stormtrooper de las películas de Star Wars.

Lea también: El mapa automovilístico del sudeste asiático está cambiando, los coches japoneses están empezando a ser eliminados



Aunque parece más feroz, Mitsubishi todavía posiciona al Triton Street como una variante simple. Los faros todavía utilizan halógenos y no están equipados con luces antiniebla. móvil Tampoco está destinado a terrenos accidentados, sino más bien a su uso en asfalto o vías urbanas, según el nombre «Street» adjunto.

Para respaldar su apariencia, el Triton Street está equipado con llantas de aleación negras de 17 pulgadas con altura de suspensión estándar. Las opciones de color son limitadas, sólo están disponibles Solid White, Blade Silver y Graphite Grey, que se combinan con detalles en negro en varias partes de la carrocería.

Lea también: Los compradores de automóviles siguen eligiendo los métodos tradicionales en lugar de los digitales



Desde el punto de vista del motor, no hay cambios significativos. Mitsubishi sigue apostando por un motor turbodiésel de cuatro cilindros y 2,4 litros que produce 148 CV y ​​330 Nm de par. Este motor está asociado a una transmisión manual de 6 velocidades y tracción trasera. No hay una opción 4WD disponible, pero está equipada con un diferencial de deslizamiento limitado activo para ayudar a la tracción en carreteras resbaladizas.

Como variante básica, las características del Triton Street son estándar. La cabina está llena de asientos de tela, un sistema de audio de dos parlantes, tres bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente, funciones de seguridad de mitigación de colisión frontal (FCM) y una pantalla de información y entretenimiento de 10 pulgadas.