La nueva actualización sobre la lesión de Luka Doncic cae después de la derrota de los Lakers

El base superestrella de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, se perdió la derrota del sábado por 132-116 ante los Portland Trail Blazers con dolor en la ingle izquierda. Afortunadamente para los Lakers, no se espera que su mejor jugador esté fuera de juego por un tiempo significativo.

El entrenador en jefe de los Lakers, JJ Redick, proporcionó una actualización sobre la lesión de Luka Doncic el sábado, señalando que una resonancia magnética del esloveno «fue buena» y que estaba al día con la lesión.

JJ Redick dijo que la resonancia magnética en la ingle de Luka Doncic fue «buena» y que estará día a día en el futuro. LAL juega la segunda noche de un domingo consecutivo contra Toronto

JJ Redick dijo que la resonancia magnética fue buena en Luka Dončić (ingle), y que su ausencia en el partido de esta noche fue más bien una acumulación de haber jugado 3 partidos en las 4 noches anteriores. Él está día a día avanzando. Ayton (rodilla) también está en el día a día.

Problemas de lesiones de los Lakers

Los Lakers, devastados por las lesiones, tampoco contaron con el pívot titular Deandre Ayton (rodilla), Jaxson Hayes (bíceps femoral) y Austin Reaves (distensión del gemelo izquierdo de grado 2). Si bien se espera que Reaves sea reevaluado en una semana, casi un mes después de sufrir una distensión en la pantorrilla en la derrota del día de Navidad ante los Cohetes de Houston – Se considera que Ayton y Hayes están al día con sus lesiones, según Redick.

Como resultado de sus lesiones, los Lakers se vieron obligados a colocar a Maxi Kleber como centro el sábado, mientras que la G-Leaguer Drew Timme lo respaldó desde el banco.

Redick destacó que la derrota del sábado marcó el 19.ª combinación inicial diferente Se ha visto obligado a utilizar durante 40 juegos debido a las lesiones.

«Esta ha sido nuestra temporada», dijo Redick sobre los problemas de lesiones de su equipo. vía Broderick Turner de LA Times. «Tienes a un muchacho sano, otro se lesiona. Recuperas a un muchacho y otro se lesiona. Dos muchachos salen esta noche y juegas sin tus dos centros. Así que ha sido nuestra temporada».

¿Los Lakers encuentran una nueva joya?

LeBron James, quien terminó con 20 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias en la derrota, se negó a citar lesiones para los Lakers, que tuvieron marca de 4-6 en sus últimos 10 juegos.

«Al final del día, nadie siente lástima por nosotros, ni lo buscamos», dijo James sobre los problemas de lesiones de los Lakers.

«Los muchachos que están disponibles, tenemos que salir y jugar nuestro juego, jugar de la manera que queremos, ofensiva y defensivamente, y simplemente tratar de enderezar el barco hasta que estemos completos».

Lo más positivo de la derrota del sábado fue la actuación de Drew Timme, que anotó 21 puntos (9 de 12 tiros de campo) y cuatro asistencias en 29 minutos desde el banquillo. James elogió mucho al gran hombre tirador y señaló que podría mejorar la actuación del sábado si los Lakers le dan más oportunidades.

A Timme no le sorprendió su actuación y enfatizó que estaba listo para brillar cuando llamaron a su número, lo cual hizo.

«Es fantástico ver todo el trabajo que realizan», dijo. vía Espectro SportsNet. «Esa es la belleza de la G-League. Cuando me necesiten, estoy listo».

Drew Timme habla sobre los 21 puntos de su carrera y cómo la G League lo preparó para este momento. LeBron James dijo que la noche de Timme, a pesar de la derrota, puede ayudar a LAL a largo plazo «si seguimos jugando con él»

Drew Timme esta noche para los Lakers: 21 Puntos 4 Asistencias 2 Rebotes 2 Robos 9/12 MGF 3/4 3PM 29 Minutos 🔥

Los Lakers (24-16) se enfrentarán a continuación al Raptores de Toronto (25-18) en la segunda noche de un duelo consecutivo el domingo por la noche. Todo indica que Luka Doncic tendrá autorización para jugar, aunque no se puede decir lo mismo de Deandre Ayton y Jaxson Hayes.