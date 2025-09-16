La nueva actualización de Apple Watch trae advertencias de hipertensión a más de 150 países







Apple Watch Series 11 ahora incluye notificaciones de hipertensión limpiadas por la FDA. A partir de la próxima semana, la característica se extenderá en más de 150 países. También llegará a Apple Watch Series 9 y más tarde, y el Apple Watch Ultra 2 y posterior, a través de Watchos 26. La hipertensión puede atacar sin síntomas. No se controló, aumenta el riesgo de infarto de miocardioaccidente cerebrovascular y enfermedad renal.

Usando su sensor óptico del corazón, el reloj revisa cómo los vasos sanguíneos responden a los latidos de los latidos durante los períodos de 30 días. Si detecta patrones consistentes de hipertensión, el usuario recibirá una notificación. Apple espera que la función pueda alertar a más de 1 millón de personas con hipertensión no diagnosticada solo en su primer año.

