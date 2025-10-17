La novela paquistaní ‘En compañía de extraños’ prepara una adaptación cinematográfica

con sede en el Reino Unido Producciones de lucha para niños está desarrollando un largometraje basado en Awais KhanLa primera novela de “En compañía de extraños”, marcando el primer proyecto narrativo de la compañía luego de su aclamado trabajo documental.

La productora, dirigida por la cineasta Sarah Tareen y el productor Izmerai Durrani, dejó su huella con “Kids Fight”, un documental sobre jóvenes de Lahore que utilizan las artes marciales mixtas para su empoderamiento personal. Esa película obtuvo reconocimiento internacional por su enfoque auténtico para abordar cuestiones sociales desafiantes y estableció el compromiso del dúo de amplificar las voces paquistaníes en la pantalla.

La novela de Khan explora una relación prohibida dentro PakistánLa clase alta. La historia sigue a una mujer atrapada en un matrimonio sin amor que encuentra la pasión en un hombre más joven de un origen social diferente. Su relación secreta se desarrolla en el volátil panorama social de Pakistán, donde la violencia y el peligro complican su relación. La narrativa examina la riqueza, el poder y las limitaciones sociales en la Lahore moderna.

«Al haber sido publicado en el Reino Unido, siempre había albergado el sueño de ver que mis libros llegaran a más personas en el Reino Unido a través del popular medio cinematográfico, y me produce un inmenso placer ver cómo ‘In the Company of Strangers’ se adapta a la pantalla», dijo Khan. “Con profesionales experimentados como Tareen y Durrani al mando, esta película será una verdadera representación del Sur Global en el Reino Unido”

El proyecto llega en un momento en que el cine británico adopta cada vez más las narrativas del sur de Asia, con éxitos recientes como “Polite Society” y “What’s Love Got to Do With It?” demostrando el apetito de la audiencia por estas perspectivas.

Keshini Naidoo, editora ejecutiva de Hera Books, un sello de Penguin Random House en el Reino Unido, elogió la relevancia contemporánea del material original. «‘In the Company of Strangers’ ofrece una mirada necesaria y urgente al mundo del Pakistán moderno, un mundo que el mundo occidental rara vez llega a ver», dijo Naidoo, destacando el romance entre clases y el examen del libro de una sociedad donde la violencia sigue presente.

La agente literaria Annette Crossland enfatizó el doble atractivo de la novela como entretenimiento y comentario social. Lo calificó como «una obra extremadamente importante, ya que es una lectura compulsiva y también un libro serio con un mensaje. Educará a los lectores y, con suerte, transformará sus opiniones». Después de ver «Kids Fight», Crossland dijo que reconoció la alineación entre la visión literaria de Khan y el enfoque de los realizadores, y calificó el documental de «brillante y valiente» y «visceral e intransigente en su tratamiento de temas difíciles».

Para Tareen y Durrani, la adaptación representa una evolución de su misión. «A través de ‘Kids Fight’, comenzamos un viaje para llevar historias de Pakistán al Reino Unido», dijo Tareen. «Asociarnos en ‘In The Company of Strangers’ nos permite ampliar esa visión para crear películas que están profundamente arraigadas pero que tienen resonancia universal».

“El cine alcanza su máxima potencia cuando refleja el mundo en toda su diversidad”, añadió Durrani. «Al poner en diálogo historias de Pakistán con audiencias en el Reino Unido y más allá, esta colaboración representa exactamente el tipo de realización cinematográfica que puede hacer avanzar las conversaciones».