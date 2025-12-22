La novela ‘La buena novia’ de Jen Marie Wiggins se prepara como serie de televisión

A través de su asociación con el brazo de producción 100 Zeros de Google, Socios de medios de gama ha adquirido la opción de la novela de 2024 de Jen Marie Wiggins “La buena novia.” El libro ahora está en proceso de adaptación para televisión. La Estación 26 también es socia del proyecto.

La sinopsis oficial del libro dice: «Un año después de un huracán devastador, los lujosos planes de boda descubren secretos en una ciudad costera en apuros. A medida que se desarrolla el fin de semana cuidadosamente seleccionado, construido sobre la pompa y el pulido de las redes sociales, un disparo destroza el ensayo y la celebración se convierte en una exploración sinuosa de los lazos familiares desordenados, los medios modernos y las mentiras que le decimos al mundo».

“The Good Bride” es la primera novela de Wiggins y fue publicada por Crooked Lane Books. Anteriormente, Wiggins publicó el libro de regalos ilustrado “Married AF: A Funny Marriage Guide for the Newlywed or Bride” a través de Sourcebooks en 2022. Sus escritos también aparecieron en Southern Coastal Weddings, Savannah Magazine, Literary Mama y CrimeReads.

La adaptación televisiva de “The Good Bride” contará con la producción ejecutiva de Wiggins; Fred Berger, Brian Kavanaugh-Jones y Justin Levy de Station26; Rachel Douglas de Range; Range y Penny Lin de 100 Zeros; y Natalie Burkardt.

«Jen Marie Wiggins acaba de salir del estadio con su primera novela», dijeron Douglas y Levy en un comunicado. «Tiene algo para todos: en parte drama familiar, en parte novela policíaca, en parte thriller policial y un toque de romance. ¡Sin mencionar la riqueza, los secretos, el suspenso y más! No hace falta decir que estamos increíblemente emocionados de llevar ‘La buena novia’ a la pantalla chica».

El acuerdo para la adaptación de “The Good Bride” fue negociado por Untitled Entertainment, Lyons & Salky Law y Ashley Lopez a través de Waxman Literary Books.