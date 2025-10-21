La novela de terror sobre dragones de Joe Hill se inspiró en el amor

joe colinaLa nueva y ambiciosa novela de 900 páginas: la epopeya del dragón asesino.rey dolor”- está inspirado en el amor.

«Sabía que iba a ser el primer libro que le dedicaría a mi esposa», dice Hill. «Creo que quería impresionarla, y ya sabes los problemas en los que puede meterse un hombre cuando intenta impresionar a su mejor chica. Así que comencé a acumular todo lo que pensé que a Gillian le encantaría y que sería divertido de leer».

Si bien la novela es un regalo para la esposa de Hill, la editora y editora Gillian Redfearn, a sus fanáticos también les espera una gran aventura, ya que “King Sorrow” llega hoy a las librerías de la mano de William Morrow. En la novela, seis amigos deben hacer sacrificios a lo largo de los años por el dragón titular después de pedirle protección. A partir de ahí, Hill se sumerge en varios modos diferentes de contar historias.

«Hay una parte de la historia que es una mininovela sobre desastres aéreos ambientada en un 747 que vuela de Nueva York a Londres, y hay un dragón afuera de la ventanilla en medio de las nubes de tormenta», dice Hill. «Otra parte del libro es una inmersión al estilo ‘Indiana Jones’ en la cueva llena de trampas de un troll. En un momento, un par de personas son secuestradas por una organización paramilitar con fines de lucro y se ven obligadas a contar todo lo que saben sobre el dragón, el Rey Sorrow. Hay un intento desesperado por rescatar a los sobrevivientes de un edificio derrumbado. Hay una pelea de borrachos sobre patines. Seguí amontonándolo porque parecía haber mucho historia allí”.

El lanzamiento del libro se produce como “Black Phone 2”, la secuela de la película basada en El cuento de Hill. “The Black Phone”, se encuentra en el cima de la taquilla. Si bien esa película es el material perfecto para la temporada espeluznante gracias a la interpretación de Ethan Hawke del villano Grabber, Hill se inspiró para escribir su libro más nuevo porque amaba a su antagonista escamoso.

«Soy un tipo que piensa que Smaug de ‘El Hobbit’ es mi personaje de ficción favorito», dice Hill. «Creo que me gusta Smaug incluso más que Sherlock Holmes. También creo que muchas veces las novelas de terror son tan buenas como su antagonista. Así que tener un gran dragón de 4.000 toneladas y 70 pies con un desagradable sentido del humor se siente como algo estable alrededor del cual construir un libro».

Junto con la inspiración de la trama, Hill amplifica su prosa, creando una experiencia de lectura claramente cinematográfica.

«Para algo de la escala de ‘King Sorrow’, el lenguaje tiene que ser bastante simple, mezquino, limpio y directo», dice. «Quieres elegancia, pero también quieres rapidez».

Entre la trama, el ritmo y el amor de Hollywood por adaptar el trabajo de Hill, es fácil imaginar a un streamer con mucho dinero asumiendo “King Sorrow” como una serie limitada. Por suerte, ha quedado satisfecho con las otras interpretaciones de su obra.

«He tenido mucha suerte porque nadie ha hecho un apestoso absoluto», dice Hill. «Todas las adaptaciones que se han hecho de mi trabajo, generalmente pienso que fueron bastante divertidas y encontré cosas para admirar en ellas. Me encanta cuando alguien lee algo y dice: ‘Oh, esto es divertido. Quiero hacer esto como una serie de televisión’ o ‘Quiero hacer esto como una película o un cómic’. Luego puedes ver qué les pareció interesante y cómo lo toman y lo hacen suyo, lo hacen personal y amplían los elementos de los libros que siempre quisieron explorar más”.

Por supuesto, Hill tiene la ventaja única de ver décadas de su padre. Esteban ReyEl trabajo de se adaptó de maneras que van desde lo brillante (“Stand By Me”) hasta lo nocivo (“Thinner”).

«Cuando las adaptaciones son realmente exitosas, es porque capturaron algo de su voz y su visión única de un artista en el mundo en el que vivimos», dice Hill. «Las relaciones entre hombres con otros hombres y mujeres con su sociedad y parejas casadas. Cuando escuchas a los personajes hablar, es como leer el diálogo en el libro. Tiene ese sonido, esa música que es única en el trabajo de mi padre».

A pesar de provenir de una familia legendariamente espeluznante, liderar la taquilla con un asesino sobrenatural y promocionar un libro con un dragón mortal, Hill dice que su casa no estará adornada con artículos de temporada de Halloween, por una buena razón.

«Me gustaría poder decirles que la casa está cubierta de telarañas, y la música de ‘La familia Addams’ resuena por los pasillos, y los niños se acercan sigilosamente a la puerta principal para conseguir dulces y la puerta se abre por su propia voluntad y yo salgo de la oscuridad maquillado de miedo, y ellos corren gritando antes de que puedan conseguir sus dulces», dice Hill. «Eso sería fantástico, pero no es así en absoluto, y he aquí por qué: porque he estado escribiendo ficción de terror durante 20 años, y Halloween es cuando tengo que trabajar. Soy como Papá Noel en Nochebuena, así que no voy a pedir dulces ni me sumerjo en los placeres de la temporada. Normalmente estoy ahí afuera con un libro, una película, un programa de televisión o algo así, tratando de encontrar formas sutiles, inteligentes y encantadoras de decir: ‘Cómprame mi cosas’”.