VIVA – Gran victoria Equipo nacional Indonesia sobre Taiwán es la preocupación de los medios holandeses. Garuda ofreció con éxito un gol de 6-0 en el Gelora Bung Tomo Stadium (GBT), Surabaya, el viernes por la noche, 5 de septiembre de 2025, y observó la mayor victoria de la época Patrick Kluivert.

Los objetivos indonesios nacieron a través de Jordi Amat, Marc Klok, Eliano ReijndersRamadhan Sananta, Sandy Walsh y suicidio Chao Ming Hsiu. El resultado hizo que Indonesia pareciera llena de confianza antes del partido más en contra del Líbano.

Los medios holandeses, Voetbal International (VI), dieron un foco especial para la victoria deslizante de tierra de Indonesia. Uno que se destacó fue el éxito de Eliano Reijnders anotó su primer gol juntos Equipo nacional indonesio.

«Indonesia ganó la confianza con una brillante victoria en un juicio. Reijnders anotó un gol. Indonesia ganó 6-0 sobre Taiwán en un partido amistoso el viernes por la tarde. Esta victoria aumentó la confianza del equipo de Patrick Kluivert antes de las cruciales clasificatorias de la Copa Mundial», escribió VI.

Los medios de comunicación también evalúan que Taiwán no es un oponente proporcional a Garuda. El equipo de Kluivert incluso puede ganar 4-0 en los primeros 45 minutos antes de agregar dos goles más en la segunda mitad.

«Debido a que el partido contra Arabia Saudita e Iraq solo se jugará en octubre, los partidos amistosos contra Taiwán y el Líbano están programados primero. Taiwán demostró ser un oponente fácil», continuó el informe.

VI también destacó el objetivo de Eliano. «Eliano Reijnders continuó una cruz horizontal al polo lejano para el cuarto gol», escribieron.

Además, Indonesia se enfrentará al Líbano en GBT el lunes 8 de septiembre. Se prevé que este duelo sea mucho más pesado porque el Líbano ocupa el puesto 112 FIFA, seis posiciones de Indonesia que ahora ocupan el puesto 117 en el mundo.