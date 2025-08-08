La noticia del divorcio se calentó, Acha Septriasa mostró cerca de Baim Wong

VIVA – Las noticias impactantes provienen del mundo del entretenimiento en el país. ACHA SEPTRIASAActriz talentosa de 35 años, divorciada oficialmente de su esposo, Vicky Kharisma, en mayo de 2025.

Leer también: 10 secretos almacenados por Acha Septriasa y la reunión de Vicky antes del divorcio



La decisión de divorcio, que se registró en el caso número 1619/PDT.G/2024/PA.JP en el Tribunal Religioso Central de Yakarta, terminó su matrimonio oficialmente el 19 de mayo de 2025. En la decisión, Acha actúa como el demandante que presentó un divorcio contra Vicky Kharisma.

«Otorgó la demanda del demandante con Verstek. Dejando el divorcio de un acusado de Ba’in Shughra (Vicky Kharisma Muriza bin H. Afrizal Muis) contra el demandante (Jelita Septriasa binti Ir. Saguitta Ahimsha),» el verindicto.

Leer también: ¡Toud! El video de Acha Septriasa muestra su nueva vida después del divorcio mientras llama a su nombre



Según la información revelada, ACHA ha solicitado el divorcio desde el 13 de diciembre de 2024. Esta noticia sorprendió a muchas partes, considerando que los hogares de Acha y Vicky habían sido armoniosos a los ojos públicos.

Sin embargo, después de que salió la noticia de este divorcio, la atención del público se centró en proximidad Acha con un actor famoso, Baim wongRecientemente la atención de los internautas.

Leer también: Acha Septriasa se ha separado de Vicky Kharisma desde diciembre de 2023



A través de su cuenta personal de Instagram, Acha comparte un momento de unión con Baim Wong. En algunas cargas, parecen familiares, incluso involucrando a sus respectivos hijos. Aunque esta cercanía está realmente relacionada con el proyecto profesional en el que están trabajando juntos, las interacciones cálidas desencadenan especulaciones entre los fanáticos.

Se sabe que Acha y Baim participan en la producción de una película que se dice que es uno de los proyectos más desafiantes en su carrera. En una de sus cargas el viernes 8 de agosto de 2025, Acha elogió a Baim como un colega extraordinario.

«Es genial poder trabajar con usted, un socio en el set, mi mejor amiga desde Layla Majnun, y ahora estamos terminando una de las películas más intensas en las que he trabajado. Acha escribió en Instagram, citado el viernes 8 de agosto de 2025.

No queriendo perder, Baim respondió a los elogios a través de la columna de comentarios. El exhusband ex de Paula Verhoeven mostró su admiración por Acha Septriasa gracias a su excelente talento de actuación.

«Ah, me sonrojé, a pesar de que eres muy buena actuación. Siempre tengo buenas actuaciones si actúan, y consistente, por lo que hay muchos productores y directores. Siempre complace en tu cooperación con tu cooperación», dijo Baim.

Esta dulce interacción invita a una variedad de reacciones de los internautas. No unos pocos que comenzaran a igualar a Acha y Baim. Aun así, tanto ACHA como Baim no han dado una declaración oficial relacionada con esta especulación, y parece que solo quieren destacar la cooperación profesional y la amistad que se ha establecido durante mucho tiempo.

Esta noticia sigue siendo un tema candente de discusión en las redes sociales, con fanáticos que sienten curiosidad por la continuación de la relación entre ACHA y Baim, tanto en la pantalla como en la vida real. Mientras tanto, Acha parece enfocado en su último proyecto de carrera y cine, que se espera que fortalezca su posición como una de las principales actrices de Indonesia.