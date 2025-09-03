La noticia de la esposa de Gus Baha murió, ¿verdad? Este es el hecho real

Kediri, Viva – Las redes sociales se sorprenden por la circulación de las tristes noticias que llaman a la esposa del clérigo carismático KH Ahmad Bahaudin Nursalim o que es llamado familiarmente Gus baha morir. Esta información está ampliamente extendida, especialmente a través de mensajes de cadena de WhatsApp y cargas en varias plataformas de redes sociales.

El mensaje fue acompañado por Flayer que leyó noticias tristes con el nombre completo del difunto, la Sra. Nyai iva A’yuni, junto con una foto de él.

No unos pocos ciudadanos que inmediatamente creen que el fallecido fue un compañero de vida de Gus Baha del nido, Rembang, sin verificar aún más la verdad de la información.

De hecho, la noticia no era del todo cierta. Hay un gran error que ocurre debido a la similitud de los nombres.

La figura de Gus Baha, que fue mencionada en el Sad News Flayer, no era Kh Ahmad Bahaudin Nursalim (Gus Baha Sarang), sino Kh Muhammad Baha’udin o Kiai Baha Kediri, un clérigo que vive en Kediri, Java Oriental.

Este malentendido hace que el universo virtual sea ruidoso. Muchos ya han expresado condolencias a Gus Baha Sarang, a pesar de que las noticias no estaban relacionadas con él.

Entonces, ¿cuáles son exactamente los hechos detrás de esta noticia viral? La siguiente búsqueda.

1. Noticias que circulan a través de WhatsApp y las redes sociales

La información sobre su muerte Nyai Iva A’yuni se extendió por primera vez en forma de un desilumador digital que contiene fotos del fallecido, el nombre y las condolencias. Flayer circulaba masivamente en el grupo de WhatsApp y luego se replicó en varias plataformas, incluidos Facebook, Tiktok, a X (Twitter).

Sin verificación, la mayoría de la gente pensó inmediatamente que la figura del fallecido era la esposa de Gus Baha Sarang, Rembang. Esto provocó simpatía y oraciones de muchos círculos, especialmente los fanáticos de la recitación de Gus Baha.

2. No la esposa de Gus Baha Sarang, sino la esposa de Kiai Baha Kediri

De hecho, el fallecido Nyai Iva A’yuni es la esposa de Kh Muhammad Baha’udin o Kiai Baha Kediri, no el compañero de vida de KH Ahmad Bahaudin Nursalim, que es ampliamente conocido como Gus Baha Sarang.

Los errores ocurren debido a la similitud del nombre «baha» utilizado por dos eruditos diferentes, dando lugar a percepciones incorrectas en la comunidad.

3. Aclaración

La confusión ciudadana finalmente fue enderezada por una serie de figuras y cuentas de las redes sociales. Uno de ellos vino de la cuenta de Tiktok @ahmadaqosuldulhaq, que confirmó que Gus Baha se refirió en la triste noticia era un clérigo de Kediri.

Una declaración similar fue justificada por varios estudiantes y aquellos cercanos a la familia Kiai Baha Kediri. Explicaron que esta noticia fue simplemente mal entendida debido a la inexactitud al mencionar los nombres.

4. Figura Kiai Baha Kediri

KH Muhammad Baha’udin o Kiai Baha Kediri no es una nueva figura entre Santri Java este. Es conocido como tío del joven profesor Gus Elham Yahya, cuyo nombre también es bastante popular entre la joven generación de Nahdliyin.

Aunque no es tan famoso como Gus Baha Sarang, el papel de Kiai Baha Kediri en el mundo de la educación islámica sigue siendo respetado. Perder a su esposa sería un profundo dolor para la familia y los estudiantes que lo rodean.

5. La procesión fúnebre del fallecido

El difunto Nyai Iva A’yuni ha sido enterrado en Kediri, Java Oriental. A la procesión fúnebre asistieron familias extendidas, familiares, Santri y la comunidad circundante.

La documentación de la procesión se extiende en las redes sociales, de modo que fortalece aún más las tristes noticias y desencadena una percepción errónea que cree que está relacionada con Gus Baha Sarang.

6. Los ciudadanos están ocupados enviando oraciones

Aunque hubo un error, los ciudadanos aún acudieron en masa para enviar oraciones y condolencias.

Muchos rezan para que el difunto obtenga el mejor lugar a la vista de Allah y la familia que quedó dada la fortaleza.