Corea del Sur, Viva – El viaje del ex entrenador Equipo nacional indonesio, Shin Tae Yong (Sty) juntos Ulsan HD Caminando lejos de la palabra suave. Desde que fue nombrado entrenador el 5 de agosto de 2025, el equipo de orgullo de la ciudad de Ulsan ha sido peor en la junta inferior de la clasificación K League 1.

Sty había comenzado su debut dulcemente a través de una estrecha victoria por 1-0 sobre Jeju United el 9 de agosto. El resultado había llevado a la esperanza de la resurrección después de la victoria de Ulsan Paclik en los 11 partidos anteriores.

Pero el impulso positivo no duró mucho. Después del partido, Ulsan en realidad se tragó tres derrotas sucesivas. Perdieron 2-4 ante Suwon FC, luego humillaron el FC Seúl con un puntaje de 2-3 en la jaula, y finalmente cayeron 0-2 del rival pesado de Jeonbuk Hyundai.

Estadísticas malas y focos de táctica

La derrota contra Jeonbuk es una clara evidencia de la fragilidad de Ulsan. Perdieron en casi todos los aspectos del juego: solo registraron 226 cebos en comparación con 431 propiedad del oponente, y no pudo crear un solo tiro en el objetivo de 15 experimentos.

El ex entrenador del equipo nacional indonesio Shin Tae-yong

Las tácticas de Shin Tae-Yong también comenzaron a estar en el centro de atención. El entrenador se considera demasiado rígido con una formación 4-1-4-1 que es menos efectiva para enfrentar un equipo con posesión de balón alta. Los medios de comunicación coreanos dijeron que Ulsan perdió la identidad del juego y la dificultad para construir ataques de manera consistente.

Amenaza de degradación

La serie de pobres resultados hizo que Ulsan HD cayera en la octava clasificación de la clasificación con 34 puntos de 28 partidos. Esta posición es peligrosa porque está incluida en el descenso de la zona de playoffs, algo que contrasta con su estado como uno de los grandes clubes de Corea del Sur.

El propio Shin Tae-yong reconoció esta difícil situación y prometió evaluar durante el descanso internacional. «Tenemos que arreglar muchas cosas, lleva tiempo reconstruir el equipo», dijo los medios locales.

Grandes desafíos por delante

Después del descanso internacional, el horario pesado está esperando. Ulsan jugará un partido de Derby contra los Pohang Steelers el 13 de septiembre, seguido de un duelo en la Liga de Campeones de Asia Elite frente a Chengdu Rongcheng cuatro días después.

Con el formato K League 1 que solo juega 33 partidos antes de ingresar a la fase de playoffs, el margen de error es muy pequeño. Si no se eleva de inmediato, la amenaza de degradación real frente a los ojos de Ulsan HD al tiempo que se suma a la longitud de la decepcionante Shin Tae-yong al comienzo de su regreso a Corea del Sur.