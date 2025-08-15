La nota financiera y el Rapbn 2026 se consideran realistas, la Comisión XI revela una serie de desafíos gubernamentales.

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mukhamad MisbakhunEvaluar, Memorando Financiero y Rapbn 2026 propuesto por el gobierno tiene un potencial positivo para alentar el crecimiento económico nacional. Sin embargo, todavía requiere vigilancia en la gestión de riesgos.

Según él, objetivo El crecimiento económico del 5,4 por ciento en 2026 es un número realista, con un registro de la consistencia de la implementación de programas prioritarios y reformas estructurales.

«El tipo de cambio Rupiah se establece en RP16,500 por dólar estadounidense y un rendimiento de la deuda estatal de 10 años en un 6.9 por ciento refleja la actitud cuidadosa del gobierno al responder a la agitación del mercado global», dijo Misbakhun en Yakarta, viernes de agosto de 1525.

Misbakhun recordó que desafío El principal no es solo en estabilidad macro, sino también en problemas estructurales. Como la productividad industrial, la dependencia de las importaciones de alimentos y energía, así como la necesidad de fortalecer la capacidad fiscal mediante la optimización de los ingresos estatales.

Además, Misbakhun también destacó el objetivo de 610 mil barriles de levantamiento de petróleo por día y el levantamiento de gases de 984 mil barriles de aceite equivalente por día como un indicador importante para la seguridad energética. «Nuestro levantamiento de petróleo nacional ahora ha superado el objetivo APBN 2025, ha tocado 608 mil barriles por día. Así que creo que el objetivo es muy realista», dijo.

Presidente Prabowo Subianto en la sesión anual de la MPR indonesia en 2025

Además, también recordó que había un riesgo global en forma de desaceleración en la economía china, el impacto del acuerdo arancelario de importación indonesio-Estados Unidos, el aumento de los precios de los productos básicos debido a las tensiones geopolíticas, así como la posible salida del capital de los países en desarrollo. Mientras tanto, por el lado doméstico, los desafíos incluyen el control de la inflación alimentaria, la aceleración industrial aguas abajo y la transformación de la economía digital.

«Los ingresos estatales específicos de RP3,147.7 billones deben equilibrarse con el gasto estatal de calidad, no solo nominal, de modo que el déficit es de alrededor de 2.4-2.6 por ciento del PIB o RP638.8 billones de billones es realmente productivo para fomentar el crecimiento y la equidad», explicó.

Además, Misbakhun enfatizó su compromiso de que el parlamento indonesio a través de la función presupuestaria supervisaría de cerca la implementación del presupuesto estatal del borrador de 2026 para que estuviera en línea con los objetivos de desarrollo nacional, manteniendo la estabilidad y alentando el bienestar de las personas.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes Xi Mukhamad Misbakhun.

«En la Comisión XI apoyaremos completamente los pasos del gobierno para vigilar el proyecto de presupuesto estatal de 2026 para convertirse en un instrumento fiscal que puede responder problemas fundamentales y preparar a Indonesia para enfrentar la competencia global», dijo.

Además de todos estos desafíos, también apreció el memorando financiero y el borrador del presupuesto estatal de 2026 (RAPBN) presentado directamente por el presidente Prabowo Subianto. Según él, la presencia directa del presidente Prabowo en este foro parlamentario mostró un fuerte compromiso del gobierno con la transparencia fiscal y la dirección del desarrollo nacional.

«El presidente Prabowo no solo explicó la visión abierta y económica de la visión fiscal y económica, sino que también transmitió el mensaje de optimismo en medio de los desafíos globales y domésticos», dijo Misbakhun.