La nota críptica de Rachaad White plantea preguntas sobre el futuro de los Bucs

Rachaad Blanco No necesitó una declaración larga ni una despedida formal para expresar su punto de vista.

Como señaló Yahoo Sportssu mensaje fue contundente pero muy emotivo al despedirse de la afición de los Buccaneers.

Poco después del Bucaneros de la Bahía de Tampa fueron eliminados de la contienda por los playoffs, Rachaad White publicó un mensaje críptico en X:

«Maldita sea, estaré eternamente agradecido».

Maldita sea 😢💔 estaré eternamente agradecido 🙏🏾💯

No mucho después, siguió una historia de Instagram con una foto del interior del vestuario de los Bucs junto con las palabras:

«Uno fuera. Gracias por siempre por los últimos 4 años».

White está listo para convertirse en agente libre sin restricciones esta temporada baja, y las publicaciones se leen menos como frustración y más como un adiós.

Como lo expresó un periodista local, “ciertamente parece” que su tiempo en Tampa Bay ha llegado a su fin.

La carrera de Rachaad White en Tampa Bay

Seleccionado en la tercera ronda de 2022, White pasó cuatro temporadas con los Bucs.

Se convirtió en una opción confiable para tres intentos, en quien se confiaba no sólo como corredor sino también como receptor de pases. También fue uno de los mejores bloqueadores de pases del equipo.

White termina su mandato con los Buccaneers con 2,656 yardas terrestres, 1,450 yardas recibidas y 25 touchdowns totales, mientras que se perdió solo un juego en cuatro temporadas.

Incluso durante un año malo en 2025, promedió 4.3 yardas por acarreo, liderando a todos los corredores de Tampa Bay en eficiencia.

Las métricas avanzadas respaldan su impacto constante.

Pro Football Sports Network calificó a White con una métrica de impacto de RB (C+) de 77,4, ubicándolo en el puesto 21 entre todos NFL corredores esta temporada.

Esta fue una producción sólida para un jugador cuyo papel se volvió cada vez más fluido a medida que avanzaba el año.

Los entrenadores siempre confiaron en él en los grandes momentos, y panadero mayfield Confiaba en él para ayudar con los problemas de protección cuando las cosas se estropeaban desde el principio.

Un papel cada vez más reducido y un probable nuevo comienzo

Si bien el valor general de las blancas se mantuvo, su papel cambió en 2025.

Bucky Irving emergió como el principal portador del balón, e incluso cuando Irving perdió tiempo, White no recuperó por completo su papel de caballo de batalla.

En cambio, las instantáneas se dividieron de manera más equitativa, con Sean Tucker labrando un papel constante junto a él.

Ese cambio fue revelador.

Tampa Bay parece estar listo para seguir adelante con un backfield más joven y más barato, dejando a White en un incómodo término medio.

A medida que se acerca la agencia libre, varios posibles lugares de aterrizaje tienen sentido.

El Comandantes de Washington destacan por la historia de las blancas con Jayden Daniels en Arizona State y su necesidad de un verdadero receptor.

El Santos de Nueva Orleans podría verlo como un sucesor natural de un anciano Alvin Camara.

y el Jefes de Kansas City han explorado abiertamente mejoras en la posición de corredor, donde la protección de pase y la versatilidad de White encajarían en un papel del que carecieron esta temporada.

Nada es oficial todavía.

Pero el mensaje de White después del partido dejó en claro que lo más probable es que use otro uniforme la próxima temporada.