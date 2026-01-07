La normativa sobre fumar al conducir se considera débil, la ley LLAJ es arrastrada al Tribunal Constitucional

Yakarta, VIVA – Polémica sobre las actividades. de fumar momento conducir sobresaliendo de nuevo. Un estudiante presenta una solicitud de revisión judicial a Tribunal Constitucional (MK) en relación con el artículo 106 de la Ley Número 22 de 2009 sobre Tráfico y Transporte por Carretera (LLAJ).

Lea también: El juez del Tribunal Constitucional Anwar Usman quiere jubilarse, MA hace que Pansel encuentre su reemplazo



Se considera que este reglamento no proporciona la máxima protección para la seguridad de los usuarios de la vía.

El demandante en nombre de Muhammad Reihan Alfariziq pidió al Tribunal Constitucional que declarara el artículo 106 UU LLAJ Es contraria a la Constitución de 1945 porque se considera que no establece una prohibición estricta de fumar mientras se conduce. Considera que las normas actuales todavía tienen múltiples interpretaciones y abren peligrosas lagunas en el camino.

Lea también: 5 SUV que deberían venir con transmisión manual, enamorarán a los fanáticos de los autos deportivos



En su petición, Reihan enfatizó que el Tribunal Constitucional tiene la autoridad para revisar las leyes contrarias a la Constitución de 1945 según lo regulado en el artículo 24C, párrafo (1), de la Constitución de 1945. Por ello, pidió que se reexamine este artículo para que esté acorde con la garantía del derecho a la seguridad y la salud de los ciudadanos.

El estudiante admitió que tenía un interés directo porque tuvo un accidente el 23 de marzo de 2025. En ese momento, una colilla del conductor del auto supuestamente lo golpeó, lo que le hizo perder la concentración. Luego fue atropellado por un camión por detrás y casi lo atropella. El conductor sospechoso de ser el causante del incidente se dio a la fuga.

Lea también: El vicepresidente del MPR afirmó que la propuesta electoral regional elegida por el PRD es digna de estudio y no viola la Constitución



Este incidente le hizo pensar que la normativa existente no era suficiente para proteger a los usuarios de la vía.

Según él, la frase «deberán mantener la concentración y no realizar actividades que puedan interferir con el control del vehículo, incluido fumar» aún no es específica y no prevé una prohibición explícita. Como resultado, se considera que la aplicación de la ley en el terreno no es óptima.

Reihan cree que este artículo es contrario al párrafo (1) del artículo 28G y al párrafo (1) del artículo 28H de la Constitución de 1945, que garantiza el derecho a la seguridad y la salud. Pidió al Tribunal Constitucional que aclarara o incluso anulara las normas existentes si se consideraba que no tenían fuerza jurídica vinculante.

En su petitum, el demandante espera que el Tribunal Constitucional declare que el artículo 106 de la Ley LLAJ es contrario a la Constitución de 1945 y ordene que los resultados de la decisión se publiquen en el Boletín del Estado. Si el Tribunal Constitucional tiene una opinión diferente, igualmente pedirá la decisión más justa posible.

A menudo se debate la cuestión de fumar mientras se conduce. Por un lado, se considera un hábito personal, pero por otro, tiene el potencial de perturbar la concentración y poner en peligro a otros usuarios de la vía, desde motociclistas hasta peatones. La decisión del Tribunal Constitucional determinará más adelante la dirección de la política de seguridad vial en Indonesia en el futuro.