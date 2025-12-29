La noche que se quemó el edificio de Sarinah, esto es lo que pasó

JacartaVIVA – Fuego sucedió en el edificio sarina Thamrin, centro de Yakarta, el domingo 28 de diciembre de 2025 por la noche. El incendio apareció en la zona de la fachada exterior del edificio, concretamente en la cinta decorativa adherida al exterior del edificio.

El incidente ocurrió alrededor de las 21.08 WIB. Afortunadamente, el fuego fue controlado rápidamente. Basado en información oficial gestión Sarinah, el incendio se extinguió por completo alrededor de las 21.20 WIB utilizando las instalaciones de hidrantes disponibles en el área del edificio.

El equipo interno de Sarinah llevó a cabo rápidamente la gestión inicial, de acuerdo con los procedimientos de seguridad aplicables. La dirección confirmó que no hubo víctimas en el incidente.

Aparte de eso, es seguro que el incendio no perturbará las actividades operativas del centro comercial. Sarinah continúa operando como de costumbre.

«Las operaciones de Sarinah no han sido interrumpidas y continuarán como de costumbre», decía la declaración oficial de Sarinah subida a través de su cuenta oficial de Instagram, citada el lunes 29 de diciembre de 2025.

Actualmente, la dirección sigue realizando controles exhaustivos y evaluaciones adicionales para garantizar que el estado del edificio siga siendo seguro para los visitantes y empleados. Mientras tanto, busca razón El incendio aún continúa a la espera de los resultados de una inspección oficial de las autoridades.

La gerencia de Sarinah afirmó que continuaría transmitiendo información sobre el incidente a través de los canales de comunicación oficiales de la empresa.