La ‘niña’ y ‘resurrección’ de Shu Qi entre los títulos de competencia en Busan

El 30 Festival Internacional de Cine de Busan ha presentado su programa más expansivo hasta ahora, con 241 selecciones oficiales, con ícono de la pantalla taiwanés Shu Qi Ambos protagonizando «Resurrection» por el aclamado director chino Bi gan e haciendo su debut como director con «Girl» como parte de una nueva sección de competencia lanzada para la edición de hitos del festival.

La sección de competencia presenta 14 películas de Corea, Japón, China, Taiwán, Irán, Tayikistán y Sri Lanka, con cinco debuts de dirección y seis películas de cineastas. Diez de los títulos de la competencia tendrán su estreno mundial en BIFF, incluida «Otro nacimiento» de Isabelle Kalandar (Tayikistan/US/Qatar), «Baka’s Identity» de Nagata Koto (Japón), «por otro nombre» (Korea) de Lee Jeahan (Korea), Yoo Jaein.

Los estrenos mundiales adicionales en la competencia incluyen «Gloaming in Luomu» (China) de Zhang Lu, «Leave the Cat» (Japón) de Shigaya Daisuke, el «Club de desayuno de siete en punto» de Lim Sun-Ae para el corazón roto «(Corea), Vimukthi jayasundara«Spying Stars» (Francia/Sri Lanka/India) y «Sin permiso» de Hassan Nazer (Irán/Reino Unido).

Otras entradas de competencia incluyen el debut como director de Shu Qi «Girl» (Taiwán), la «Resurrección» de Bi Gan (China/Francia) protagonizada por Shu Qi, la «niña zurda» de Tsou Shih-Ching (Taiwan/Francia/EE. UU./Reino Unido) y «Two Seasons, Two Seasons» (Japón) de Miyake Sho (Japón).

La competencia presenta estos títulos compitiendo por los premios Busan en cinco categorías: mejor película, director, actor, premio especial del jurado y contribución artística, con ganadores que reciben trofeos especialmente diseñados creados por Apichatpong Weerasethakul.

Como se reveló anteriormente, Park Chan-Wook «No otra opción» Abrirá el festival el 17 de septiembre.

El festival Sección de visión expandidaRestablecido como una sección independiente después de tiempo de un papel fundamental en el descubrimiento del cine independiente coreano, ahora abarca tanto la visión – Asia como la visión – Corea. Visión-Corea presenta 12 películas coreanas, incluidas «The Accordion Door» de Son Kyeong-su, «Beautiful Dreamer» de Lee Kwang-Kuk y «Coming of Age» de Jeong Seung-O, mientras que Vision-Asia presenta 11 películas asiáticas de otras partes del continente.

La sección de íconos de Biff se ha expandido de 17 títulos en 2024 a 33 títulos este año. Las selecciones notables incluyen «The Secret Agent», que ganó el Mejor Director y los Premios al Mejor Actor en Cannes, «Bugonia» de Yorgos Lanthimos y «A Big Bold Beauty Journey» dirigido por Kogonada protagonizada por Colin Farrell y Margot Robbie. La alineación también presenta «Silent Friend» de Ildikó Enyedi protagonizado por Tony Leung y Léa Seydoux, y «debajo de las nubes» de Gianfranco Rosi.

Una ventana al cine asiático presenta 24 títulos que muestran obras de cineastas asiáticas establecidas y talentos emergentes. Estos incluyen «After Dreaming» de Christine Harounian (Armenia/EE. UU./México), «Amoeba» de Tan Siyou (Singapur/Países Bajos/Francia/España/Corea) y «Bayaan» de Bikas Ranjan Mishra (India). Los títulos adicionales incluyen «convertirse» de Zhannat Alshanova (Francia/Kazajstán/Países Bajos/Lituania/Suecia), «Beber humano» de Polen Ly (Camboya), «El botánista» (Dear Staranista «de Yi Jing (Dear» de Lee Hong-chi, y Mariko Tetsuya «Dear Strayer», y Mariko Tetsuya » (Japón/Taiwán/EE. UU.).

La ventana de la selección del cine asiático continúa con «Don’t Tell Mother» de Anoop Lokkur (India/Australia), «The Fox King» de Woo Ming Jin (Malasia/Indonesia), «Placa completa» de Tannishtha Chatterjee (India), Nawapol Thamrongrattanarit’s «Recurso humano» (Thailand), Tamara Stepanyan «In the Land of Arting of Arting of Artingrattanarit’s» Human Resource «(Tamara Stepanyan» In the Land of Arting of Arting of Arting de Artingrattanari (Francia/Armenia), «Ky Nam Nam Inn» de Leon Le (Vietnam) y «Love on Trial» de Fukada Koji (Francia/Japón).

Completando la ventana de la alineación de cine asiático están «The President’s Cake» de Hasan Hadi (Iraq/US/Qatar), «Rainprops on a Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain A Rain At A Rain Ay Rain»), Iraq/US de Zhou. (Hong Kong, China/Vietnam/Corea), Seki YuTaro y Hirase Kentaro «Sai: Desaster» (Japón), «Ciudad de Sand» de Mahde Hasan (Bangladesh), «The Sun Sun en todos los Estados Unidos» (China) de Cai Shangjun, y Sufery, y Suferpore/Gerrapore), Ratchapoom Boonbunchachoke (un ghost «(Thailand/France/France/Gernemany), Ratchapoom,», y Singapore/Alemany, y Gerrapore/Alemania), y Gerrapore/Germany) (THAILANDA/GERMANIA/GERMANIA) (THAILANDA/GERMANIA) (THAILANDO/GERMANIA/GERMANIA). «Susurros de la Luna» de Yuqing (Hong Kong, China/Camboya/India).

Las presentaciones de la gala incluyen «It By Just Accident» de Jafar Panahi, destinatario de la Palme d’Or en Cannes y el premio de cineasta asiático del año de este año, «Frankenstein» de Guillermo del Toro, «Kokuho» de Lee Sang-il y «Good News» de Byun Sung-Hyun.

El festival expande su sección de pasión de medianoche, con películas impulsadas por el género que equilibran el mérito artístico con un amplio atractivo de la audiencia, incluido el thriller japonés «Exit 8», «Protector» que anuncia el retorno de la estrella de acción Milla Jovovich, y el épico de artes marciales de Tanigaki Kanji «The Furious».

Películas de competencia:

«Sin permiso» – Estreno mundial de Hassan Nazer (Irán/Reino Unido)

«Otro nacimiento» – Isabelle Kalandar (Tayikistán / Qatar) Estreno mundial

«Identidad de Baka» – Nagata Koto (Japón) Estreno mundial

«Por otro nombre» – Lee Jeahan (Corea) Estreno mundial

«En camino a» – Yoo Jaein (Corea) Estreno mundial

«Funky Freaky Freaks»-Han Chang-Lok (Corea) Estreno mundial

«Girl» – Shu Qi (Taiwán)

«Gloaming in Luomu» – Zhang Lu (China) Estreno mundial

«Deja al gato solo» – Estreno mundial de Shigaya Daisuke (Japón)

«Chica zurda»-Tsou Shih-Ching (Taiwán/Francia/US/Reino Unido)

«Resurrección» – Bi Gan (China/Francia)

«El club de desayuno de las siete en punto para el corazón roto»-estreno mundial de Lim Sun-Ae (Corea)

«Spying Stars» – Vimukthi Jayasundara (Francia/Sri Lanka/India) Estreno mundial

«Dos temporadas, dos extraños» – Miyake Sho (Japón)