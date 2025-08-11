La niña en tpu cipayung para los residentes grita, la condición está desnuda cuando se encuentra

Yakarta, Viva – Un ambiente tranquilo en un cementerio público (TPU) CipayungEast Yakarta, de repente cambió el tiempo. Los residentes se sorprendieron por el descubrimiento del cuerpo bebé Mujer quien estaba desnudo en la zona de entierro, domingo por la mañana, 10 de agosto de 2025.

«Así es (hay un descubrimiento del cadáver de una niña, cuántos días de bebés nuevos», dijo el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Cipayung, Iptu Edy Handoko, lunes 11 de agosto de 2025.

El bebé sospechoso de tener solo unos días fue descubierto por primera vez por dos oficiales de TPU alrededor de las 06.30 WIB. Este descubrimiento de repente invitó a la atención de los residentes locales y se convirtió en un espectáculo en las redes sociales después de que el video circuló ampliamente.

«Él (la víctima) fue encontrado desnudo», dijo

La policía ha puesto una línea amarilla en el lugar y llevó el cuerpo del bebé al Hospital de Policía de Kramat Jati para la autopsia. Hasta ahora, los perpetradores de la eliminación de bebés siguen siendo un misterio que las autoridades perseguían.

