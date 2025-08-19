‘La niña danesa’ ‘se siente anticuada’ 10 años después

Drama biográfico de Tom Hooper «La chica danesa«Cumple 10 años este otoño, y su estrella ganadora del Oscar Alicia Vikander Dice que «ya se siente extremadamente anticuado». Inspirado en la vida de los pintores daneses Lili Elbe y Gerda Wegener, la película estrellas Eddie Redmayne como artista transgénero que fue uno de los primeros receptores de cirugía de reasignación de género. El actor obtuvo una nominación al Oscar, mientras que Vikander ganó la mejor actriz de reparto. A pesar de la atención de los premios, la película obtuvo una reacción violenta para lanzar al actor de la CEI Redmayne como pionero trans.

«Soy el primero en decir que ya se siente extremadamente anticuado, lo que creo que es algo bueno», dijo Vikander Moda británica. «En ese momento, era un eje en algo que hizo [the subject of transgender lives] al menos discutido. Espero que en cierto modo fuera un poco revelador y haya abierto el camino para que el arte cubra esos temas «.

Redmayne expresó su arrepentimiento por aceptar el papel de Lili Elbe varios años después del lanzamiento de la película, diciendo The Sunday Times: «No, no lo tomaría ahora. Hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error … La discusión más grande sobre las frustraciones en torno al casting es porque muchas personas no tienen una silla en la mesa. Debe haber una nivelación, de lo contrario vamos a seguir teniendo estos debates».

Aduanas de Vikander Persona enterada Poco antes de que Redmayne se hiciera público con su pesar de que ella entendiera la reacción contra «la niña danesa». Si bien sostuvo que su coprotagonista dio una actuación «maravillosa» «, también llamó a la película» una experiencia de aprendizaje «cuando se trata de casting.

«Entiendo totalmente las críticas que han estado ahí afuera, porque necesitamos hacer un cambio y debemos asegurarnos de que los hombres y mujeres trans realmente obtengan un pie y obtengan trabajo», dijo Vikander en ese momento. «Mi única preocupación es que necesitemos llegar a un punto al final donde tenemos mujeres trans y hombres que interpretan a los personajes cis. Porque eso es lo principal, ¿sabes?»

Redmayne trató de adelantarse a la reacción cuando la película se abrió en los cines en noviembre de 2015. Le dijo Indiewire que «muchas personas trans trabajaron en la película», y agregó: «Espero que haya un día en que haya más actores trans y actrices trans que jueguen partes trans, pero también en partes cisgénero. Y espero, como un actor que uno espera, que uno debería ser capaz de desempeñar cualquier tipo de parte si uno lo juega con un sentido de integridad y responsabilidad».

