La niebla interrumpe las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Delhi y se cancelaron 66 vuelos







Hasta 66 vuelos fueron cancelados en aeropuerto de delhi el viernes luego de que una densa niebla y mala visibilidad perturbaran las operaciones aéreas en la capital nacional, informó el PTI.

Las fuentes dijeron al PTI que las aerolíneas cancelaron vuelos de entrada y salida debido a que las condiciones de seguridad empeoraron durante las horas de la mañana.

Del total de cancelaciones, 32 fueron vuelos de llegada, mientras que 34 fueron vuelos de salida, lo que afectó a cientos de pasajeros que viajaban hacia y desde Delhi.

Las fuentes dijeron que varias aerolíneas tomaron medidas de precaución debido a la visibilidad reducida causada por la niebla. Las operaciones de vuelo se vieron afectadas a pesar de la mejora de la infraestructura, ya que los niveles de visibilidad cayeron por debajo de los límites seguros para los aterrizajes estándar, según el PTI.

DGAC declara período oficial de niebla

El regulador de la aviación de la India, la Dirección General de Aviación Civil (DGCA), ha declarado el período del 10 de diciembre al 10 de febrero como temporada oficial de niebla para las operaciones invernales.

Durante este período, las aerolíneas deben seguir estrictamente pautas operativas especiales para garantizar pasajero seguridad.

Aviones especiales y pilotos capacitados obligatorios.

Según las normas de la DGCA, las aerolíneas deben desplegar aviones que cumplan con CAT-IIIB y garantizar que los pilotos capacitados para operaciones de baja visibilidad estén en la lista durante condiciones de niebla.

Estas medidas ayudan a mantener la seguridad del vuelo cuando la visibilidad se reduce gravemente.

¿Qué es el sistema de aterrizaje de categoría III?

El sistema de aterrizaje de Categoría III es una tecnología de navegación avanzada que permite a los aviones aterrizar de forma segura durante condiciones de niebla intensa.

La Categoría III A permite el aterrizaje cuando el alcance visual en la pista (RVR) es de hasta 200 metros y la Categoría III B permite aterrizajes incluso cuando la visibilidad cae por debajo de los 50 metros.

Estos sistemas desempeñan un papel crucial a la hora de mantener aeropuertos operativo durante condiciones de niebla invernal.

Una densa niebla y smog cubren Delhi

Mientras tanto, Delhi se despertó el viernes con una espesa capa de smog y densa niebla, lo que redujo drásticamente la visibilidad en muchas partes de la capital nacional. Las malas condiciones climáticas afectaron el movimiento normal de la mañana, incluso mientras los ensayos del Día de la República continuaban en la Puerta de la India, según la ANI.

Las imágenes con drones de Sarai Kale Khan alrededor de las 7:15 am mostraron una visibilidad extremadamente baja. Las imágenes terrestres de áreas como AIIMS, el templo de Akshardham y otras localidades mostraron carreteras, edificios y vehículos cubiertos de niebla y smog. Las condiciones de la ola de frío empeoraron aún más la situación, dificultando los viajes de los viajeros, según la ANI.

La calidad del aire sigue siendo muy mala

La calidad del aire de Delhi se mantuvo en la categoría «muy mala» durante el segundo día del Año Nuevo 2026. Según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), el índice general de calidad del aire (ICA) de la ciudad se situó en 348 alrededor de las 8:00 am, cerca de la categoría «severa».

Varias estaciones de monitoreo informaron altos niveles de contaminación. Anand Vihar registró un AQI de 348, RK Puram 319, Rohini 315 y Mundka 324. Chandni Chowk se situó en 340, mientras que ITO registró 292. Bawana y el aeropuerto IGI informaron ICA niveles de 227 y 219 respectivamente, lo que indica una calidad del aire de pobre a muy pobre en la mayoría de las áreas.

Actualización meteorológica de IMD

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) dijo que Delhi registró una temperatura de alrededor de 11 grados centígrados el viernes por la mañana. Durante las primeras horas se observó niebla muy densa y se espera que condiciones similares persistan durante el día.

Según el IMD, la temperatura máxima de la ciudad probablemente se mantendrá entre 15 y 17 grados Celsius, mientras que la temperatura mínima podrá oscilar entre 9 y 11 grados Celsius. Mínimo temperaturas Se espera que se mantengan por encima de lo normal, mientras que es probable que las temperaturas máximas se mantengan por debajo de lo normal. Se espera que las condiciones meteorológicas mejoren a partir del sábado.

(con entradas PTI y ANI)





