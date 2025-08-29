La niebla detiene los maestros europeos mientras los Alpes se convierten en una escena de golf fantasmal

La ronda de apertura del Omega Masters europeo–profundo en los Alpes suizos en Crans -Sur -Sierre Golf Club, innecesado como una escena de un película de terror. Una gruesa calidad de película niebla rodada sobre el curso El jueves temprano, convirtiendo las calles en laberintos fantasmales y poniendo la visibilidad en un gran peligro. El DP World Tour se vio obligado a detener el juego indefinidamente después de que solo un puñado de jugadores lograron completar algunos hoyos.

Como la niebla se negó a despejar, funcionarios del torneo Finalmente, la acción suspendida mucho antes de la tarde. Incluso cuando el juego se reanudó alrededor de las 3 pm hora local, la suspensión no duró mucho; Los jugadores se vieron obligados a retirarse nuevamente cuando la niebla regresó.

Líderes a través de la niebla

Cuando La visibilidad finalmente mejoró Más tarde en el día, solo unos ocho grupos habían logró terminar Los 18 hoyos antes de que cayeran la oscuridad. Debido a los retrasos, el resto del campo no pudo completar sus rondas.

Al superior de la tabla de clasificación son Richard Mansell y Ivan CanteroAmbos publicando rondas de apertura impresionantes de 65 (-5). Mansell se recuperó de un fogey temprano con seis birdies, mientras que Cantero deslumbró con un águila y cuatro birdies.

Calientes en sus talones son los favoritos del hogar Ronan Kleu (-5) y Matthew Baldwin (-5). Campeón de dos tiempos Matt FitzpatrickTodavía con tres hoyos para terminar, acecha a -4.

El golf en los Alpes suizos es Casi siempre romántico–Lougain vistas, aire fresco y crías exuberantes, pero las condiciones del jueves convirtieron esa majestad en una peligrosa ambigüedad.

Jugadores comparados Configuración de sus disparos Para asomarse a través de un tazón de sopa de guisantes en lugar de un cielo alpino crujiente. Con sábanas de tee fuera de sincronización Y un acumulamiento de una cartera de pedidos, el viernes promete ser maratón. Algunos jugarán sus primeros hoyos del torneo ya que otros están terminando los suyos.

Esta niebla en los Masters europeos está legítimamente loco. Básicamente jugando con los ojos cerrados, es tan grueso. La mitad de los grupos ni siquiera salen hoy. – Spencer Sharpe (@Spencersharpe20) 28 de agosto de 2025

A quién ver como se reanuda el juego

Mientras el niebla robó el foco de atención El jueves, varios nombres están posicionados para hacer ruido una vez que los cielos se despejan.

Richard Mansell: El inglés giró en un agudo 65 antes de que las condiciones empeoren. Ha estado al borde de un avance en el DP World Tour y podría usar este impulso para impulsar su primera gran victoria. Si mantiene al putter caliente, será difícil perseguir.

Ivan Cantero: Mansell, el español impresionó con un águila y un juego constante. No ha sido un nombre familiar, pero el Omega European Masters tiene una historia de producir contendientes sorpresa, y Cantero se ajusta a ese proyecto de ley.

Matt Fitzpatrick: El dos veces campeón ama este curso, e incluso sin terminar, se sienta a solo dos golpes. La capacidad de Fitzpatrick para mantener el paciente a través de demoras podría ser el factor X mientras el campo lucha tanto en el curso como del reloj.

Ronan Kleu: Un aficionado suizo que ya está llegando a los titulares, Kleu se sienta a cuatro debajo con agujeros aún por jugar. Un fuerte viernes lo convertiría en el héroe local de la semana, una historia que energizaría a la multitud local.

Richard Sterne: El veterano sudafricano se ha jugado silenciosamente en disputa. Con experiencia de su lado, Sterne sabe cómo manejar el caos de los retrasos del clima, un rasgo que podría darle una ventaja constante en el fin de semana.