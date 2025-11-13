La NIA realiza búsquedas en cinco estados en el caso de conspiración terrorista de Al Qaida Gujarat







El Agencia Nacional de Investigación (NIA) ha llevado a cabo búsquedas en 10 lugares en cinco estados en un caso de conspiración terrorista de Al Qaida Gujarat que supuestamente involucra a inmigrantes ilegales de Bangladesh, dijeron funcionarios el jueves.

Los equipos de la NIA realizaron búsquedas el miércoles en instalaciones relacionadas con varios sospechosos y sus asociados en Bengala Occidental, Tripura, Meghalaya, Haryana y Gujarat, dijo un portavoz de la agencia en un comunicado. El funcionario dijo que se incautaron varios dispositivos digitales y documentos que han sido enviados para análisis forense.

El caso se registró en 2023 y se centra en cuatro ciudadanos de Bangladesh: Mohd. Sojibmiyan, Munna Khalid Ansari, Azarul Islam y Abdul Latif, se habían infiltrado ilegalmente en la India desde Bangladesh utilizando documentos falsos. documentos de identidad indiosalegó la NIA.

«Se descubrió que estaban conectados con la proscrita organización terrorista Al-Qaida. Los hombres estaban involucrados en la recaudación y transferencia de fondos a agentes de Al Qaida en Bangladesh, y también se descubrió que motivaban activamente a los jóvenes musulmanes», dice el comunicado. La NIA había presentado una hoja de cargos el 10 de noviembre de 2023 en un Tribunal Especial de Ahmedabad.

