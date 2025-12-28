La NFL toma una decisión sobre el castigo por golpear al mariscal de campo de los Lions, Jared Goff

La NFL castigó a un defensor de los Pittsburgh Steelers por un golpe en Leones de Detroit el mariscal de campo Jared Goff en el partido de la semana pasada.

Los Steelers derrotaron a los Lions 29-24 después de que Detroit se quedó corto en una última jugada desesperada en la línea de gol cuando el tiempo expiraba. Un golpe al mariscal de campo Jared Goff ayudó a los Lions a avanzar en esa serie, y la liga ahora está imponiendo más castigo al jugador que lo hizo.

NFL anuncia multa para apoyador de los Steelers

La liga anunció el sábado que el apoyador de los Steelers, Alex Highsmith, recibió una multa de $12,172 por hacer tropezar a Goff en los últimos dos minutos del juego de la semana pasada. Highsmith había capturado a Goff en la jugada, pero el penalti lo anuló y empujó a los Lions hasta la yarda 36 de Pittsburgh.

Los Lions pudieron llegar a la zona roja y parecieron anotar el touchdown ganador del juego cuando el receptor abierto Amon-Ra St. Brown atrapó un pase y le lanzó el balón a Goff, quien se lanzó sobre la línea de gol. Pero los oficiales sancionaron a St. Brown por interferencia de pase ofensivo, poniendo fin al juego.

La derrota asestó un duro golpe a las esperanzas de Detroit de llegar a los playoffs, que se desvanecieron oficialmente con una derrota ante el Vikingos de Minnesota el día de Navidad.

Highsmith no fue el único miembro de los Steelers multado después del partido. La liga también anunció que el ala defensiva Yahya Black fue multada con 5.194 dólares por un gesto obsceno en el primer cuarto.

Jared Goff frustrado después de tres derrotas consecutivas

Los Lions no habían perdido partidos consecutivos en más de tres años, pero su derrota a manos de los Steelers fue la segunda consecutiva. Eso se extendió a tres juegos con la derrota del jueves ante los Vikings, lo que generó cierta frustración en Goff.

El mariscal de campo de los Lions dijo que era difícil ver al equipo realizar una larga ofensiva anotadora antes del medio tiempo, solo para tener problemas durante la segunda mitad.

“Tuvimos algunas buenas jugadas en eso [scoring drive] con algunas buenas conversiones de tercera oportunidad”, Goff dijo. «Salieron en la segunda mitad y se adaptaron bastante bien y tenían algunas cosas diferentes para nosotros. Y no hicimos un buen trabajo de nuestra parte para adaptarnos a esas diferentes cosas que estaban haciendo».

Goff añadió que los Vikings llegaron con un buen plan de juego defensivo que explotó las debilidades de Detroit.

«Hacen un buen trabajo en defensa», dijo Goff. «Tenían un buen plan y explotaron algunas cosas contra nosotros… Pudieron perseguirnos y agregar un corredor adicional muchas veces. Siempre que eso sucede, es una carrera libre cuando tengo calor. E hicieron un buen trabajo con eso. Teníamos un plan que pensábamos que atacaría eso, pero no funcionó lo suficientemente bien».

Los Lions ahora se dirigen a una larga temporada baja con algunas preguntas importantes por responder, incluidas algunas de las armas ofensivas del equipo como el receptor abierto Kalif Raymond y el ala cerrada Shane Zylstra. El mariscal de campo suplente Kyle Allen también se dirige a la agencia libre, lo que podría obligar al equipo a encontrar un nuevo suplente para Goff.