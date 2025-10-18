La NFL toma la decisión final sobre castigar al WR de los Browns, Jerry Jeudy

La NFL ha decidido multar marrones de cleveland receptor abierto Jerry Jeudy por sus acciones contra el Acereros de Pittsburgh en la Semana 6.

Jeudy se peleó con el cornerback de los Pittsburgh Steelers joey portero Jr. en el primer cuarto. El mejor receptor de los Browns fue evaluado con una Penalización de 15 yardas por rudeza innecesaria.

Después de revisar la obra, el La NFL impuso a Jeudy una multa de 12.172 dólares por su acción. Es la segunda vez que Jeudy es multado esta temporada. Se le impuso una multa de 11.593 dólares por burlarse del bengalíes en la semana 1.

La NFL también multó al ala cerrada de los Browns David Njoku $14,491 por un gesto obsceno.

Browns sobre el penalti de Jerry Jeudy: «No podemos hacer eso»

El penalti de Jeudy descarriló la primera serie de los Browns y marcó un tono áspero para el enfrentamiento de rivalidad.

«Jerry es un líder para nosotros», dijo el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski. «Creo que era una especie de represalia y predicamos eso. Enseñamos eso. No podemos hacer eso. Y esas son yardas reales que son difíciles de superar, por lo que tenemos que ser mejores. Una vez más, llega al punto en que necesitas asegurarte de que estás jugando limpio y luego darte una oportunidad. Es difícil cuando te haces la vida más difícil».

Jeudy también asumió la responsabilidad de sus acciones.

«No puedo tener penalizaciones personales, eso va a perjudicar a mi equipo». Jeudy dijo después del partido.. «Haga retroceder a mi equipo 15 yardas, no puedo hacer eso. Tengo que ser mejor en eso. Y seré mejor en eso».

Por otro lado, Porter dijo que su plan era provocar a Jeudy con algunas banderas con charlas basura.

«Ese es mi plan de juego. Me gusta hablar mal, así que cualquier oportunidad de molestar a un chico, la haré». portero dijo. «Siento que estaba funcionando. Sé que él sabe que estaba funcionando. Así que voy a seguir haciéndolo cada vez, especialmente cuando lo vuelva a ver».

Los Browns buscan involucrar más a Jerry Jeudy

Jeudy viene de una temporada de Pro Bowl pero no ha podido replicar su producción. En seis juegos tiene sólo 20 recepciones para 240 yardas. Todavía tiene que encontrar la zona de anotación.

«Jerry quiere mantener a este equipo de fútbol en todo lo que pueda», dijo Stefanski. «Obviamente, es un líder: ponemos mucho en su plato, le pedimos que haga mucho. Así que sólo necesita hacer lo que es capaz de hacer. Lo he visto muchas, muchas veces».

Mariscal de campo de los marrones Dillon Gabrielquien hará su tercera apertura el domingo contra el delfineses concentrado en encaminar a su mejor receptor de pases.

«Creo que Jerry (Jeudy) es el más duro consigo mismo y quiere jugar a un nivel para nosotros como equipo, pero también para él mismo, pero no creo que eso vaya a detener nuestro enfoque», dijo Gabriel. «Creemos en Jerry. Jerry cree en sí mismo, y creo que vamos a seguir trabajando en ello. Lo tenemos. Es una de esas cosas por las que tienes que trabajar. No quiero seguir sonando mundano y diciendo lo mismo, pero todo comienza conmigo y puedo ayudar a esa conexión».

Los Brown son un ligero favorito de 1,5 puntos en casa contra los Dolphins.