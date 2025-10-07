La NFL suspende al ex receptor de los Browns, Odell Beckham, por 6 juegos por sustancias prohibidas

El NFL ha suspendido a un ex marrones de cleveland receptor abierto durante varias semanas debido a una violación de las reglas de la liga sobre el uso de drogas para mejorar el rendimiento.

Adam Schefter de ESPN informó la noticia a través de las redes sociales el martes 7 de octubre.

“WR agente libre Odell Beckham Jr.. dijo @thepivot que acepta una suspensión de seis juegos por una infracción de PED la temporada pasada”, Schefter publicado en X. La suspensión aparecerá el día de hoy. NFL cable.

Dijo el agente libre WR Odell Beckham Jr. @thepivot que acepta una suspensión de seis juegos por una infracción de PED la temporada pasada. La suspensión aparecerá en el cable de la NFL de hoy. – Adam Scha después (@Adamscha después) 7 de octubre de 2025

Como señaló Schefter, Beckham no está actualmente con ningún equipo y no ha jugado en ningún lugar del NFL hasta este punto de la campaña 2025. Beckham fue recientemente miembro del Delfines de Miami durante nueve partidos durante la temporada 2024.

Al aceptar la suspensión, Beckham no será elegible para jugar para ninguna franquicia hasta la Semana 12. Es poco probable que firme en algún lugar antes de esa fecha, dadas las implicaciones financieras para cualquier equipo que pueda estar interesado.

Odell Beckham Jr. tuvo una permanencia tumultuosa con los Browns, incluidos problemas con el QB Baker Mayfield

Beckham comenzó su carrera en 2014 como Novato Ofensivo del Año con el Gigantes de Nueva York. Obtuvo los honores All-Pro del segundo equipo las siguientes dos temporadas y llegó al Pro Bowl en cada uno de sus primeros tres años en la liga.

Beckham llegó a Cleveland en 2019, logrando 74 recepciones para 1,035 yardas y cuatro touchdowns. Fue la última temporada de su carrera en la que eclipsó las 1,000 yardas recibiendo.

El receptor tuvo que lidiar con lesiones al año siguiente que le costaron todos menos siete juegos. Mientras tanto, el mariscal de campo de tercer año panadero mayfield dirigió el marrones a su primera aparición en playoffs en 18 temporadas y primera victoria en playoffs en más de un cuarto de siglo gracias a un récord 11-5. entrenador en jefe Kevin Stefanski También ganó el premio al Entrenador del Año de la NFL.

Las frustraciones de Beckham con la ofensiva, y específicamente con Mayfield, llevaron a la decisión final de Cleveland de cambiar al receptor a Rams de Los Ángeles en 2021. Beckham jugó seis partidos para los Browns durante esa campaña y ocho partidos de temporada regular para Los Ángeles. Fue un factor importante en la carneros‘ corrió hacia un título de Super Bowl ese año, aunque se rompió el ligamento anterior cruzado en el segundo cuarto del juego de campeonato y se perdió todo 2022.

Odell Beckham Jr. anunció a principios de esta temporada que tiene la intención de regresar a la NFL

Beckham volvió a disputar 14 partidos con la Cuervos de Baltimore en 2023 antes de su paso más reciente por la NFL en Miami el año pasado.

A pesar de su incapacidad para ponerse al día con un equipo a principios de su temporada a los 33 años, Beckham ha dejado en claro que no tiene intención de retirarse y sigue interesado en seguir una carrera en el fútbol profesional.

La noticia del martes sobre la decisión de la NFL de suspender a Beckham por uso de PED ciertamente lo obstaculizará en ese esfuerzo, aunque no es imposible que si se muestra sano y en buena forma, Beckham pueda ponerse al día con una franquicia que necesita profundidad en la sala de receptores abiertos como parte de un esfuerzo de final de temporada.

A lo largo de su carrera, Beckham ha acumulado 575 recepciones para 7,987 yardas y 59 touchdowns. Ha ganado poco menos $102 millones a lo largo de sus diez años en la liga.