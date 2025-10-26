La NFL retira el castigo a la estrella de los Packers después de vencer a los Cardinals

Empacadores de Green Bay apoyador Caminante del muelle acaba de recibir una multa de $17,389 cortesía de la NFL después de un golpe al mariscal de campo Jacoby Brissett en la victoria de los Packers en la Semana 7 sobre Cardenales de Arizona.

Walker fue señalado por un golpe bajo al Cardenales cabeza/cuello del suplente al principio del primer cuarto.

El castigo de casi $18 mil de Walker es la cantidad estándar de la liga por golpes bruscos al pasador en la primera infracción en el área de la cabeza y/o el cuello esta temporada. La ausencia de una suspensión que la acompañe sugiere que la liga probablemente pensó en ello, pero no consideró la jugada lo suficientemente atroz como para sentarlo.

Walker llegó a Green Bay como la selección global número 22 en el 2022 NFL Borrador. Su campaña de novato mostró su potencial (terminó con más de 100 tacleadas), pero también se vio empañada por dos expulsiones por infracciones impulsadas por el temperamento.

La primera expulsión se produjo en la Semana 8 contra el billetes de búfalocuando Walker empujó a un miembro del personal médico de Buffalo a la banca después de una jugada, lo que provocó una inmediata penalización por conducta antideportiva y expulsión.

Más tarde esa temporada, en el final de la temporada regular contra el Leones de DetroitWalker fue expulsado por empujar a un entrenador de los Lions que atendía a un jugador lesionado en el campo, un arrebato emocional que generó críticas generalizadas, especialmente dado el momento en que Green Bay luchaba por un lugar en los playoffs. Walker se disculpó públicamente después de ambos incidentes, reconociendo que sus emociones se habían apoderado de él.

Ha madurado mucho en los años transcurridos desde entonces.

En lo que va de la temporada, Walker ha sido una de las presencias cuesta abajo más confiables para los Packers. En seis juegos, Walker tiene 59 tacleadas totales (cuatro por pérdida), 1.5 capturas, cinco golpes de QB y dos pases defendidos.

Los Packers enfrentan un gran desafío contra los Steelers y una cara familiar

A continuación, Walker y los Packers (4-1-1) viajan a Pittsburgh para enfrentar al Acereros. Teniendo en cuenta que el actual mariscal de campo de Pittsburgh es Aaron Rodgers, ex rostro de Green Bay desde hace mucho tiempo, debería ser un enfrentamiento interesante, por decir lo menos.

Si bien Rodgers ya no está en Green Bay, la narrativa (él enfrentándose a su antiguo equipo) agrega un matiz emocional.

Para los Packers, el mariscal de campo Jordan Love ha sido fuerte. Está completando alrededor del 69,3 % de sus pases, con un promedio de aproximadamente 8,2 yardas por intento, y ha lanzado para más de 250 yardas en tres de sus inicios hasta ahora.

Defensivamente, los Packers están sobresaliendo contra la carrera, permitiendo sólo 76,5 yardas por juego por tierra, pero han sido menos eficientes generando pérdidas de balón (sólo tres en toda la temporada). Micah Parsons acaba de salir de los honores de Jugador Defensivo de la Semana de la NFC (3.0 capturas en Arizona) y tiene 5.5 en la temporada, mientras que Rashan Gary también tiene 5.5. Si los Steelers hacen doble equipo con Parsons, los uno contra uno de Gary serán enormemente importantes.

Los Steelers tienen una marca de 4-2 y actualmente ocupan la cima de la AFC Norte. Pittsburgh acaba de sufrir una amarga derrota ante el Bengals de Cincinnatipor lo que Mike Tomlin y compañía tendrán hambre de ganar.