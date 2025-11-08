La NFL impone un cuarto castigo al problemático WR de los Cowboys este año

Cuando los Dallas Cowboys cambiaron para el controvertido receptor abierto George Pickens el 7 de mayo, enviando una selección de tercera ronda y una futura quinta ronda al Acereros de Pittsburgh Para conseguir al talentoso pero problemático receptor de pases, sabían que la selección de segunda ronda de 2022 venía con algo de equipaje.

Pero probablemente no lo hicieron supongo que el joven de 24 años recibiría cuatro acciones disciplinarias por parte de la liga de la NFL cuando la temporada apenas había terminado la mitad.

Pero ahí es exactamente donde se encuentra Pickens después de nueve partidos en la temporada 2025. Los Cowboys están luchando con un 3-5-1 después de una actuación pésima. contra los cardenales de arizona el lunes por la noche, cayendo 27-17.

Segunda ofensa de burla a Pickens

Pickens atrapó seis de nueve pases del mariscal de campo Dak Prescott para 79 yardas, pero su salida será mejor recordada por una penalización por conducta antideportiva inútil que resultaría no sólo en una penalización de 15 yardas para su equipo, sino que también le exigiría a Pickens que firmara otro cheque más para la liga.

El sábado, el Anunciado el Departamento de Operaciones de la NFL que Pickens recibiría una fuerte multa de 17.389 dólares.

Si eso parece mucho por simplemente apuntar la pelota a un Cardenales defensor, lo es. Pero esa suma es la multa estándar para una segunda infracción en la “burla” categoría.

Ofensa anterior no marcada por los árbitros

La multa se produjo tras una evaluación de $11,593 contra Pickens por un incidente de burla en la victoria de los Cowboys sobre los Comandantes de Washington apenas dos semanas antes. En ese, Pickens se dio cuenta video gritando directamente en la cara del esquinero de Washington, Marshon Lattimore.

Pickens luego hizo contacto físico con el pecho de Lattimore por si acaso.

Aunque ninguna de las burlas fue penalizada por los oficiales del juego en tiempo real, cuando los oficiales de la liga revisaron la cinta del juego, como dicen que hacen con cada juego, consideraron que las acciones de Pickens merecían una multa.

En el juego contra los Cardinals, la ofensiva de Pickens parecía bastante menor al principio.

«Con los Cowboys perdiendo por 10, el receptor abierto George Pickens hizo una recepción de primer intento hasta la yarda 48 de los Cowboys». Noticias de la mañana de Dallas corresponsal de los vaqueros Calvin Watkins escribió, describiendo el incidente. “En lugar de que Pickens lanzara el balón a uno de los árbitros o lo dejara en el suelo, apuntó el balón a la cara del defensor Denzel Burke”.

La pena podría ser más costosa que la multa

La sanción por burla puede perjudicar a Pickens más que la suma que tendrá que pagar a la liga. según Mike Florio de Charla de fútbol profesionalquien dijo después del partido que la penalización, junto con las ofensas anteriores de Pickens, podría hacer que otros equipos eviten contratarlo cuando se convertirá en agente libre después de esta temporada.

«No puedes hacer eso si intentas que alguien te pague 30 millones al año. No puedes recordarle a la gente que puedes seguir siendo el mismo tipo», opinó Florio. «Puede haber un gerente general, un propietario, un entrenador por ahí que esté pensando, tal vez podamos conseguir a George. Y ven eso y, no, olvídenlo. Olvídenlo. Sáquenlo de la lista. Sáquenlo de la lista. No le vamos a dar a ese tipo 30 millones al año porque eso va a suceder en un mal momento».

Pickens también fue multado dos veces en una victoria de la Semana 2 sobre los Gigantes de Nueva York. Una, por quitarse el casco mientras aún estaba en el campo de juego, y otra por un gesto de “pistola con el dedo”, prohibido por la NFL.