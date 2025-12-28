La NFL impone un costoso castigo a dos jugadores por el juego de los Rams

Sean Mc Vay y el Rams de Los Ángeles vio a la NFL intervenir y tomar medidas como resultado de múltiples infracciones durante su costosa derrota en el camino hacia la Halcones Marinos de Seattle en “Thursday Night Football” en la semana 16.

Específicamente, la liga volvió a analizar jugadas que involucraban al corredor de los Rams. Coro Blake y ala cerrada Terrance Ferguson.

Afortunadamente para Corum, Ferguson y los Rams, estaban en el lado correcto del libro mayor.

La NFL multa a los jugadores de los Seahawks por Blake Corum y Terrance Ferguson de los Rams

El portal de responsabilidad del día del juego de la NFL reveló el 27 de diciembre que el apoyador de los Seahawks Ernesto Jones–un exjugador de los Rams–recibió una multa de $11,593 por “aspereza innecesaria” por un “golpe tardío” después de saltar sobre una pila durante una jugada terrestre de Corum.

Jones ya había dejado sus pies. antes del pitido, pero Corum también estaba en el centro de una masa de humanidad cuando el veterano defensor decidió hacerlo.

No se arrojaron banderas como resultado de las acciones de Jones, pero el NFL se ha tomado libertades antes.

Más adelante en el juego, el cornerback de los Seahawks tu okada sacó una bandera por un golpe a Ferguson, la primera selección de los Rams en el draft de 2025. Fue durante el último cuarto, con el juego empatado a 30 y los Rams en su propio territorio.

Según el portal Gameday Accountability El 27 de diciembre, la NFL multó a Okada con 5.722 dólares por “aspereza innecesaria” por lo que consideró un “golpe a un jugador indefenso”.

La bandera le dio a los Rams un primer intento, pero la serie terminó con un despeje de Ethan Evans.

Los Rams tuvieron una semana costosa

Los Rams evitaron enfrentar multas en un juego que les costó el primer lugar en la NFC Oeste y el puesto número uno general en la conferencia.

Sin embargo, ese fue solo el comienzo de sus problemas con la oficina de la liga.

receptor ancho Puka Nacuá recibió un Multa de $25,000 por sus comentarios en el que dijo que los funcionarios de la NFL eran solo abogados que buscaban tiempo de cámara y llegaban incluso a imponer sanciones fantasmas para atraer la atención buscada.

Nacua habló con franqueza sobre el tema, diciendo que “definitivamente dolía” y que estaba feliz de seguir adelante, y que la Navidad le servía como una distracción bienvenida.

«Habrá momentos de frustración más adelante en la carrera, ya sean altibajos en mi mitad personal o en la mitad del equipo». Nacua dijo durante su disponibilidad ante los medios el 26 de diciembre. “Simplemente poder gestionar esas emociones y poder enviar esa energía en la dirección correcta”.

Sean McVay y los Rams necesitan ayuda para recuperar la ventaja

La derrota de los Rams ante los Seahawks les costó el primer puesto en la clasificación. Sin embargo, lo más importante es que les costó la ventaja de local en la postemporada previa a una posible aparición en el Super Bowl.

Los Rams comenzaron la temporada buscando asegurar esa ventaja, particularmente con los elementos que influyeron en su derrota en los Playoffs Divisionales de la NFC ante los Rams. Águilas de Filadelfia en 2024.

Los Ángeles necesitaría algo más que simplemente ganar para volver a ocupar el lugar del pájaro gato.

También necesitarían que los Seahawks perdieran sus dos últimos juegos, ya que Seattle posee el mejor récord divisional y general. De lo contrario, los Rams estarán en camino a un partido fuera de casa en la ronda de comodines de los playoffs.