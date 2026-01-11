La NFL impone castigo a varios Colts después del final de temporada

Si las cosas fueran lo suficientemente malas para Indianápolis potrosquien terminó la temporada con una racha de siete derrotas consecutivas, varios miembros del equipo recibieron un par de castigos.

Los jugadores del equipo de Indianápolis fueron multados sólo cuatro veces esta temporada, una de las más bajas del mundo. NFLy todas las multas se repartirán a los jugadores defensivos.

Los miembros del equipo de los Colts fueron multados en las semanas 5 y 6 y no fueron multados hasta la última semana de la temporada.

El entrenador en jefe Shane Steichen tiene a su equipo bajo control en una temporada en la que no había mucho de qué ser positivo después de un buen comienzo de temporada. Si el equipo puede llevar esa disciplina a la nueva temporada, podría mejorar el desempeño del equipo para el cuarto año de Steichen como entrenador en jefe.

La NFL publicó su lista final de multas semanales para la temporada regular 2025-26, con dos miembros de la línea defensiva de Indy en el lado receptor y multados con más de $14,000.

Neville Gallimore

Una de las últimas multas para los Indianapolis Colts esta temporada fue impuesta al tackle defensivo Neville. Gallimorequien tiene un contrato de un año con la organización.

Según el Portal de responsabilidad del día del partido de la NFLGallimore recibió una multa de 7.430 dólares por mascarilla en el segundo cuarto contra el Tejanos de Houston. El defensor puso sus manos en el centro de los Texans Jake Andrewsy le quitó el casco al central en el transcurso de la jugada.

Como se mencionó, no hubo reincidentes para los Colts esta temporada, lo que deja a esta como la única multa de Gallimore esta temporada.

El tackle defensivo tuvo la mejor temporada de su carrera en su contrato de un año con Indianápolis. Jugó todos los partidos de esta temporada, registrando 3,5 capturas, 38 tacleadas y 3 pases desviados, todos los máximos de su carrera.

Los Colts podrían traer de vuelta a Gallimore con un trato barato y tenerlo como una pieza clave en la rotación.

Adetomiwa Adebawore

El segundo miembro del plantel de los Indianapolis Colts en ser multado fue el liniero defensivo Adetomiwa Adebawore.

El jugador de tercer año fue multado por una tackle con caída de cadera en el segundo cuarto contra los Texans, lo que le sacará $6,829 de su bolsillo.

Al igual que Gallimore, Adebawore también tuvo la mejor temporada de su carrera en la temporada 2025-26. Adebawore participó en los 17 juegos de los Colts, registrando cuatro capturas y 36 tacleadas en total.

Afortunadamente, para los Colts, el defensor todavía tiene su contrato de novato y podría trabajar para retenerlo más allá de la temporada 2026 de la NFL.

En total, los Colts fueron multados con 32.352 dólares después de 18 semanas de fútbol.