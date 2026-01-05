La NFL hace un anuncio sobre el juego de playoffs de los Bears contra los Packers

La NFL ha determinado oficialmente cuándo Osos de chicago y Empacadores de Green Bay se enfrentarán durante el fin de semana de comodines de los playoffs de la NFL de 2025.

Tras la derrota de los Bears por 19-16 ante el Leones de Detroit en su final de temporada regular, el La NFL anunció horarios y fechas de inicio para cada juego de la ronda de comodines, fijando el enfrentamiento de rivalidad entre Bears y Packers para las 8 pm ET el sábado 10 de enero.

La liga también anunció que transmitirá el juego Bears-Packers en Prime Video.

Los Bears recibirán a los Packers en el Soldier Field en el enfrentamiento después de hacerse con el puesto número 2 en la NFC durante los últimos juegos de la temporada regular de la Semana 18. Si bien no terminaron el trabajo ellos mismos, necesitando una victoria de Washington para asegurarse, ahora tendrán la ventaja de jugar en casa durante al menos las dos primeras rondas de playoffs, si avanzan.

Los Bears dividen la serie de la temporada regular de 2025 con los Packers

Mientras que Chicago ganó la división NFC Norte, los Bears (11-6) y los Packers (9-6-1) dividieron su serie de temporada regular en 2025, gracias a algunos mordiscos.

Los Packers ganaron el primer juego, aguantando una remontada de los Bears en el último cuarto para ganar, 28-21, con una intercepción de último segundo en la zona de anotación. Sin embargo, Chicago se recuperó de un déficit de 16-6 en los últimos cinco minutos del segundo juego, forzando el juego a tiempo extra antes de salir con una victoria de 22-16 con un touchdown para DJome Moeure es.

Ambos equipos también están entrando a los playoffs con una racha de derrotas. Los Bears perdieron sus dos últimos juegos después de derrotar a los Packers en la Semana 16, mientras que los Packers han perdido cuatro seguidos desde que ganaron el primer juego contra los Bears en Lambeau Field en la Semana 14.

En términos de historia de los playoffs, los Packers ganaron el último enfrentamiento cara a cara de postemporada contra los Bears, derrotando al equipo ganador de la división de Lovie Smith, 21-14, en el Juego de Campeonato de la NFC durante los playoffs de 2010. Curiosamente, los Bears también fueron el segundo puesto en esa postemporada, mientras que los Packers llegaron como el sexto puesto.

Desafortunadamente, los fanáticos de los Bears también recuerdan cómo terminó esa temporada: con los Packers y Aarón Rodgers Alzando el Trofeo Lombardi tras ganar el Super Bowl.

Las probabilidades de los Packers Bears se abren estrechas en varios libros

Se hizo un pequeño escándalo la semana pasada, cuando FanDuel Sportsbook publicó probabilidades tempranas para posibles enfrentamientos de comodines y enumeró a los Bears como los perdedores en los tres escenarios: contra el Rams de Los Ángeles (+4,5), 49ers de San Francisco (+1,5) o Empacadores (+1,5).

Sin embargo, las casas de apuestas populares estaban más divididas el 4 de enero, cuando publicaron oficialmente sus probabilidades de apertura luego del anuncio de programación nocturna de la NFL.

Mientras Apuestas deportivas FanDuel se mantuvo firme y tenía a los Bears como perdedores por 1,5 puntos, BetMGM y BetRivers ambos los enumeraron como favoritos por 1 punto contra los Packers. Los Bears también recibieron probabilidades iniciales de perdedor de 1,5 puntos de Apuestas deportivas DraftKings.

Los apostadores deportivos pueden encontrarse observando la línea durante toda la semana para ver si alguna noticia cambia las probabilidades de una manera u otra. Los Bears podrían recibir un impulso si terminan la semana con el receptor abierto titular. Roma Odunze o esquinero de ranura Kyler Gordon en camino de regresar de sus lesiones y jugar contra los Packers.

Los Packers no parecen tener obstáculos importantes por lesiones que superar que puedan cambiar sus probabilidades. Jugador de ataque amor jordano aprobó el protocolo de conmoción cerebral en la semana 18 y estuvo activo contra el Vikingos de Minnesota como respaldo de emergencia detrás melodía de Claytonquien comenzó con Green Bay asegurado como el séptimo puesto y dando descanso a sus titulares.