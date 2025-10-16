La NFL da una respuesta contundente al jugador de los Lions que intenta apelar la decisión de los Chiefs

Uno de los momentos más importantes del Jefes de Kansas City vs. Leones de Detroit El partido del domingo 12 de octubre ni siquiera sucedió durante el partido. Como casi todos en el NFL ya es consciente, después de la Fútbol del domingo por la noche Cuando el juego terminó y los Chiefs fueron proclamados ganadores con una victoria de 30-17, algo de drama estalló en el campo.

Mientras se acababa el tiempo, el jugador de los Detroit Lions Brian Branch pareció desairar a Mahomes en el campo, y luego, empeoró aún más cuando golpeó al jugador de los Chiefs Juju Smith-Schuster por toda la cara. Después del juego, Mahomes dio una reacción instantánea y le dijo a los medios: «Jugamos el juego entre los silbidos. Ellos pueden hacer todas las cosas extracurriculares que quieran, pero nosotros jugamos el juego entre los silbidos. Y pensamos que jugamos un gran juego hoy y mantendremos este impulso en el futuro». Sin duda, eso era una pequeña sombra que le estaba lanzando al estilo de juego de chico malo de los Detroit Lions.

Está bien ser un chico malo, pero no cuando la gente sale lastimada. Entonces, el lunes 13 de octubre, la NFL entregó su castigo a Branch por sus acciones durante el enfrentamiento. Pero apeló. Ahora, la NFL ha tomado su última decisión al respecto.

La NFL responde a la apelación del jugador de los Detroit Lions en el juego de los Kansas City Chiefs

Entonces, Branch no estaba contento con el fallo de la NFL en su contra, que implicó una suspensión de un juego. Apeló ese fallo y ahora la NFL ha tomado su decisión.

Michael Signora, vicepresidente senior de fútbol y comunicaciones internacionales de la NFL, compartido en X el miércoles 15 de octubre«El oficial de audiencias Jordy Nelson, designado conjuntamente por la NFL y la NFLPA, confirmó la suspensión de un juego del back defensivo de Detroit Brian Branch».

Adam Schefter de ESPN compartió la misma información el miércoles, señalando«La suspensión de un juego del safety de los Lions, Brian Branch, fue confirmada tras la apelación».

Se esperaba el veredicto de los Detroit Lions

Entonces, es algo prohibido por parte de la NFL. Esto no fue una sorpresa. Los Lions prácticamente sabían que la decisión no sería revocada. Cuando se le preguntó al respecto a principios de semana, el entrenador de los Detroit Lions, Dan Campbell, dijo: «Si sucede, eso es una ventaja. En este momento, asumo que está fuera y que no va a ganar».

Originalmente, Jon Runyan, vicepresidente de operaciones de fútbol de la NFL dio la suspensión por conducta antideportiva y declaró en una carta a Branch: «Su acto agresivo, no relacionado con el fútbol, ​​fue totalmente injustificado, planteó un riesgo grave de lesión y violó claramente los estándares de conducta y espíritu deportivo que se esperan de los jugadores de la NFL. Su conducta se reflejó mal en la NFL y no tiene lugar en nuestro juego». Entonces, realmente le impuso la ley.

Los Leones van a extrañar a Brach en el campo, especialmente contra un equipo tan táctil como el Bucaneros de la Bahía de Tampa. Los Lions juegan contra los Bucs Fútbol del lunes por la noche en 20 de octubre. Pero Branch será elegible para regresar a la lista activa de los Lions el martes. El descanso de Detroit es en la Semana 8, y luego jugarán contra sus rivales de la NFC Norte. Vikingos de Minnesota.