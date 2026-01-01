La NFL atrae 4 veces la audiencia de la NBA el día de Navidad

Una vez sinónimo de NBA baloncesto, el día de Navidad ya no pertenece únicamente a la liga.

El NFL evitó los juegos del día de Navidad durante tres décadas antes de regresar a las vacaciones en 2020, reingresando con cautela a lo que durante mucho tiempo había sido dominio de la NBA.

Si bien los críticos se quejaron de la calidad y competitividad de la programación navideña de la NFL, el deporte más popular de Estados Unidos aún superó los índices de audiencia. En algunos casos, los partidos de la NFL atrajeron más de cuatro veces la audiencia que los enfrentamientos de la NBA.

La NBA fue parte de las vacaciones del milenio

Para muchos millennials, el baloncesto navideño siempre estará ligado a los recuerdos de Michael Jordan, Kobe Bryant y Lebron James elevando las vacaciones. Aún así, los números dejan una cosa clara: los aficionados quieren fútbol en sus televisores, sin importar la fecha o las circunstancias.

Leyenda de la NBA y personalidad televisiva Charles Barkley no estaba contento cuando la NFL se expandió hasta la Navidad hace cinco años.

«La NFL se volvió codiciosa y comenzó a agregar juegos navideños», dijo Barkley en Dentro de la NBA el día de Navidad. «Solíamos tener este día para nosotros solos, pero Roger Goodell y esos cerdos de la NFL ahora siempre quieren acaparar todos los días de la semana. La Navidad es un día de la NBA».

Desafortunadamente para Barkley, la NFL es copropietaria de ESPN, su nuevo empleador.

El periodista de la NBA Bill Simmons fue suspendido por ESPN en 2014 durante tres semanas después de llamar “mentiroso” a Goodell.

En ese momento, ESPN abordó la decisión en un comunicado formal.

«Cada empleado debe ser responsable ante ESPN y aquellos involucrados en nuestras operaciones editoriales también deben operar dentro de los estándares periodísticos de ESPN», se lee en el comunicado.

«Hemos trabajado duro para asegurarnos de que nuestra cobertura reciente de la NFL cumpla con esos criterios. Bill Simmons no cumplió con esas obligaciones en un podcast reciente y, como resultado, lo suspendimos por tres semanas».

El uso de las palabras “cerdos” y “codiciosos” podría poner a Barkley en problemas con los jefes de ESPN.

27,5 millones de estadounidenses vieron leones-vikingos

A pesar de ese sentimiento, dos de los tres partidos de Navidad de la NFL establecieron importantes récords de audiencia.

El Leones de Detroit–Vikingos de Minnesota El enfrentamiento de la tarde en Netflix se convirtió en el partido de la NFL más transmitido en la historia de EE. UU., mientras que el Broncos de Denver–Jefes de Kansas City El juego nocturno estableció un récord para Amazon Prime Video.

La victoria de los Vikings por 23-10 sobre los Lions tuvo un promedio de 27,5 millones de espectadores en Estados Unidos, según Nielsen, con una audiencia que alcanzó un máximo de más de 30 millones.

Esa cifra superó el partido de Navidad del año pasado en Netflix entre los Baltimore Ravens y Tejanos de Houstonque promedió 27,2 millones de espectadores en la misma franja horaria.

Netflix y Nielsen también informaron que la fiesta de medio tiempo navideña de Snoop tuvo un promedio de 29 millones de espectadores. En general, “NFL Christmas Gameday” generó más de 632 millones de impresiones sociales en todo el mundo, y el espectáculo de medio tiempo de Snoop Dogg representó más de 100 millones de impresiones.

¿Cuáles fueron los ratings de televisión para el día de Navidad?

Según Nielsen, aquí están los promedios de audiencia del día de Navidad:

NFL (Netflix, Amazon):

Vaqueros-comandantes: 19,9 millones

Leones-vikingos: 27,5 millones

Broncos-Jefes: 21,1 millones

NBA (ESPN, ABC):