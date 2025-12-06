La NFL anuncia el castigo de la semana 13 para dos jugadores de los Raiders

El Asaltantes de Las Vegas vienen de una derrota en la Semana 13 ante el Cargadores de Los Ángeles. Además, dos jugadores de Plata y Negro también sentirán una pérdida en sus billeteras por las acciones en este concurso.

El 6 de diciembre, el NFL anunció sus multas para la semana anterior cuando la liga ingresa a la Semana 14. Para Las Vegas, Dos jugadores aparecieron en el informe de responsabilidad del día del partido.: Kyu Blu Kelly y Devin White.

Como parte del proceso de multa, los jugadores son notificados cuando se emite una infracción o se les da la oportunidad de apelar. Además, los casos son revisados ​​por oficiales de apelaciones que son exjugadores de la NFL, incluidos Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson. Son nombrados y pagados conjuntamente por la NFL y la NFLPA, y sus decisiones se consideran definitivas.

En cuanto a Kelly, su multa se emitió por un incidente en el segundo cuarto en el minuto 8:39. El jugador de 24 años recibió una multa por conducta antideportiva tras realizar un gesto violento durante la derrota ante el Cargadores. Como resultado, la liga le impondrá una multa de 5.722 dólares.

Mientras tanto, en el caso de White, su incidente ocurrió en el segundo cuarto en el minuto 11:05. El apoyador veterano también recibió una multa por conducta antideportiva luego de burlarse de la oposición. Como resultado de este incidente, la NFL le impone una multa de 6.500 dólares.

Los dos jugadores de los Raiders buscarán pasar página cuando Las Vegas sea sede del Broncos de Denver en la semana 14.

Pete Carroll de los Raiders habla sobre los Broncos

Si bien la defensa de los Raiders contará con Kelly y White, el Broncos contará con Patrick Surtain II y Nik Bonitto. En tres de las cuatro victorias de Denver en noviembre, la defensa mantuvo a sus oponentes por debajo de los 20 puntos.

A medida que se acerca el enfrentamiento con los Broncos, el entrenador en jefe de los Raiders, Pete Carroll, ofreció su opinión sobre Surtain y Bonitto.

«Sin duda, descubriremos cuál es su plan de juego, cómo lo van a mover porque lo hacen, y tratan de ponerlo donde creen que va la pelota, y así saben lo que están haciendo». Carroll dijo en la edición del 2 de diciembre de “1 on 1”. “El entrenador hace un buen trabajo con ellos, así que eso es sólo algo con lo que tenemos que lidiar.

«El tipo grande que viene del borde, ha estado en llamas y tuvo una gran jugada. Derriba la última jugada, y tuvieron la oportunidad de anotar, y lo van a vencer, y tira la pelota fuera de las manos del mariscal de campo, y ese es el tipo de jugadas que se les han ocurrido esta temporada. Así que esos muchachos son problemas. Estará rugiendo desde el borde. Tenemos que cuidarlo».

Pete Carroll luchará por mantener su puesto en los Raiders

Carroll se apoyará en jugadores como Kelly y White en la defensa para terminar la temporada 2025 con una nota positiva. El hombre de 74 años busca demostrar que se merece una segunda temporada y que esta campaña no se descarrile y termine con solo dos victorias.

El 6 de diciembre Dianna Russini del Athletic informó sobre la incertidumbre que enfrenta Carroll como parte de un panorama más amplio de disfunción dentro de la organización de los Raiders.

«Muchos en la liga, e incluso algunos dentro del edificio, se preguntan si Carroll sobrevivirá esta temporada», escribió Russini. «Si los Raiders lo abandonan, esto no será un reinicio. Es un reinicio sobre el reinicio. Tom Brady, el jugador, necesitó un poco de tiempo para aprender el trabajo. Tom Brady, el propietario, puede requerir la misma gracia».