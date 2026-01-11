La NFL anuncia castigo para varios jugadores de los Cowboys

El vaqueros de dallas cerraron sus último partido de la temporada el domingo 4 de enero, con un partido como visitante contra el Gigantes de Nueva Yorkque ellos cayó 34-17. Incluso con la temporada terminando con una nota amarga, los Cowboys terminaron su temporada 2025-26 en el segundo lugar de la clasificación. NFC Estey esa es una estadística que debería enorgullecerlos.

Pero, el sábado 10 de enero, el NFL anunció que castigarán a varios jugadores de los Dallas Cowboys por sus acciones durante el partido de Nueva York Gigantes juego. Uno de esos jugadores recibirá el segundo castigo más grande de la semana en la NFL.

Cada semana durante la temporada, la liga castiga a los jugadores por acciones realizadas durante los juegos de la semana anterior. El NFL dice en su sitio web oficial que estas acciones son «para proteger a los jugadores de riesgos innecesarios y preservar el equilibrio competitivo y la integridad del juego». La NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL acuerdan el conjunto de violaciones de las reglas relacionadas con el juego antes de cada temporada y dictan las medidas de responsabilidad.

Jugadores de los Dallas Cowboys castigados por la NFL

El La NFL ha anunciado su lista de castigos para la Semana 18, y dos jugadores de los Dallas Cowboys están en la lista: safety Donovan Wilson y el ala defensiva Donovan Ezeiruaku.

El castigo de Wilson es especialmente fuerte: la NFL le impuso una multa de 23.186 dólares por “brusquedad innecesaria” y “uso del casco” en el minuto 11:55 del segundo cuarto del partido del equipo contra los New York Giants. La liga también está castigando a Ezeiruaku con una multa de $10,258 por «brusquedad innecesaria» y una violación de «máscara» en el punto 9:53 en el tercer cuarto del juego. Si bien se trata de multas considerables, ninguno de los jugadores fue suspendido por la liga, por lo que evitaron la sanción más grande.

Según la NFL, los fondos recaudados por las multas por responsabilidad durante la temporada se destinarán a la Fundación de deportistas profesionales para “apoyar a las leyendas necesitadas y a la Fundación NFL apoyar aún más la salud, la seguridad y el bienestar de los atletas en todos los niveles, incluido el fútbol juvenil y las comunidades que apoyan el juego”.

Ambos jugadores de los Cowboys pueden apelar la decisión, si así lo desean. “Los jugadores son notificados de las infracciones y pueden apelar cualquier fallo«, dice la NFL en su libro de reglas oficial. «Los casos son escuchados por oficiales de apelaciones y ex jugadores de la NFL, Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, quienes son designados y pagados conjuntamente por la NFL/NFLPA». Tras la audiencia final, “las decisiones tomadas son definitivas y vinculantes”.

Dak Prescott habla sobre el último partido de los Dallas Cowboys contra los New York Giants

Después de los dos primeros cuartos del partido de los Cowboys contra los Giants, Prescott fue reemplazado por el suplente. jose milton. No es raro que los mariscales de campo franquicia se pierdan el último partido de la temporada si no hay nada en juego en la victoria, para evitar preocupaciones por lesiones, pero aun así fue una sorpresa para Prescott.

«No necesariamente sabía cuándo saldría, así que para mí, era simplemente: jugar el juego. Jugar el juego para ganar», dijo Prescott a los periodistas durante su rueda de prensa posterior al partido“Y di lo mejor de mí cuando estuve allí”.