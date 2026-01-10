La NFL anuncia castigo para varios jugadores de Bills antes de los playoffs

jose alen y el billetes de búfalo se acercan al partido de playoffs de comodines el domingo 11 de enero contra los jaguares de jacksonville en la carretera. siguiendo al equipo victoria 35-8 sobre el Chorroslos Bills consiguieron el puesto número 6 de la AFC en 2025 NFL playoffs, dándoles la ranura para comodines contra los Jags, cabeza de serie número 3.

Pero no todo es diversión y juegos para los Buffalo Bills. Menos de un día antes del partido del equipo contra los Jaguars, la NFL ha sancionado a varios jugadores de los Bills por sus acciones en el partido del equipo contra los Jets.

Cada semana durante la temporada, la NFL castiga a los jugadores por acciones realizadas durante los juegos de la semana anterior. El Estados de la NFL en su sitio web oficial que estas acciones son «para proteger a los jugadores de riesgos innecesarios y preservar el equilibrio competitivo y la integridad del juego». En cuanto a cómo se establecen estas reglas, antes de que comience la temporada, la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL acuerdan el conjunto de violaciones de las reglas relacionadas con el juego que resultan en estas medidas de responsabilidad.

La NFL impone oficialmente el castigo a los jugadores de los Buffalo Bills antes de los playoffs

Entonces, cuando dos jugadores de los Buffalo Bills se dirigen a su juego de playoffsTambién están siendo disciplinados por la NFL. La buena noticia es que ninguno de estos jugadores está suspendido por sus acciones, por lo que estarán disponibles para aparecer en los playoffs.

El sábado 10 de enero la NFL anunció que están castigando al ala defensiva de los Bills, AJ Epenesa, con una multa de $14,491 por “conducta antideportiva” y “quitarse el casco” en la marca de 12:52 en el tercer cuarto del juego de los Jets. La liga también está disciplinando al tackle ofensivo Tylan Grable al multarlo con $5,569 por “conducta antideportiva” y un “gesto violento” en la marca de las 11:48 en el segundo cuarto del juego.

Los fondos recaudados con esas multas se destinarán a la Fundación de deportistas profesionales para “apoyar a las leyendas necesitadas y a la Fundación NFL apoyar aún más la salud, la seguridad y el bienestar de los atletas en todos los niveles, incluido el fútbol juvenil y las comunidades que apoyan el juego”.

Si algún jugador de los Buffalo Bills quiere apelar, se le permite, aunque los jugadores generalmente simplemente obedecen. Según la liga, “los casos son escuchados por oficiales de apelaciones y ex jugadores de la NFL, Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, quienes son designados y pagados conjuntamente por la NFL/NFLPA”. Después de ese punto, las decisiones tomadas son definitivas y vinculantes”.

El camino de los Buffalo Bills hacia el gran juego

si el Los Buffalo Bills derriban los Jaguars el domingo en el EverBank Stadium, pasarán a la ronda divisional de los playoffs. Esa ronda comienza el 17 de enero, con la NFL albergando dos juegos: uno a las 4:30 p. m. y el otro a las 8:15 p. m. Luego, el 18 de enero, la NFL albergará dos juegos más: uno a las 3 p. m. y a las 6:30 p. m.

El Campeonato de la AFC está programado para el 25 de enero a las 3 p. m., y el Campeonato de la NFC está programado para las 6:30 p. m. Quien gane esos juegos se dirigirá al Super Bowl, que está programado para el 8 de febrero a las 6:30 p. m. en NBC.

«Simplemente confiar en las lecturas, confiar en los pies, confiar en los ojos, confiar en mis compañeros de equipo. Creo que a eso se reduce todo». Allen dijo antes del juego de los Jags. «A medida que nos acercamos a los playoffs, fue un ejercicio muy útil».