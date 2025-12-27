La NFL anuncia castigo para el jugador de los Bears antes del partido de los 49ers

Un actor clave para el Osos de chicago recibió malas noticias antes del partido de la Semana 17 del equipo contra el 49ers de San Francisco. El 27 de diciembre, el La NFL publicó su informe de responsabilidad del día del partidoque incluyó a Austin Booker de los Bears, quien recibió dos multas de la liga.

Como parte del bien Durante el proceso, los jugadores son informados de cualquier infracción y tienen derecho a impugnar la decisión.

Además, las apelaciones son revisados por oficiales y ex NFL jugadores Derrick Brooks, Ramon Foster o Jordy Nelson, quienes son seleccionados y compensados ​​conjuntamente por la NFL y la NFLPA. Después, sus decisiones son definitivas y deben ser aceptadas.

Respecto a Booker, la primera multa que recibió fue por una jugada en el primer cuarto en el minuto 13:20 por un golpe al quarterback; específicamente, se debió a que Booker solicitó su peso corporal. Como resultado de esta jugada, la NFL le impone una multa de 5.818 dólares.

Las acciones de Booker que llevaron a su segunda multa ocurrieron en una jugada del segundo cuarto en el minuto 8:21, luego de otro golpe al mariscal de campo, pero esta vez fue por un golpe en la cabeza y el cuello. Como resultado de esta acción, la liga le impone una multa de 5.818 dólares.

Lo más destacado de los Bears no es Tengo miedo de dispararle al mariscal de campo, por lo que será algo de lo que los 49ers tendrán que preocuparse con Brock Purdy en el centro.

Los Bears respetan la defensa de los 49ers

Hablando de defensa, antes del juego de la Semana 17 y de lo que podría ser un enfrentamiento de playoffs, el entrenador en jefe de los Bears, Ben Johnson, habló sobre enfrentar una defensa liderada por el coordinador defensivo Robert Saleh.

“Todo comienza con el estilo de juego con ellos” Johnson dijo a los periodistas el 26 de diciembre.. “Es ha sido así desde entonces el es estado entrenando. I pensar I fue en contra de Chorros una vez cuando él estaba allí. Es una marca registrada de esa defensa. Es una marca registrada de la defensa de San Francisco. Ahora, estos muchachos hacen todo lo posible en cada jugada. Intentan meter el mayor número posible de defensores en el marco al final de la jugada. eso tú posiblemente pueda.

«Creo que eso, cuando sabes que es un estilo de juego como ese, es un desafío en sí mismo porque pueden potencialmente superarte en esfuerzo si les permites hacer eso. Ese es un gran punto de énfasis para nosotros aquí esta semana. Creo que el frente es un frente único donde hay varios equipos que lo hacen».

La defensa de los 49ers está lista para el desafío de Caleb Williams

En cuanto a la defensiva de los 49ers, buscarán detener al mariscal de campo de los Bears, Caleb Williams. Además, el entrenador en jefe de los Niners, Kyle Shanahan, compartió su opinión sobre enfrentar al joven llamador, quien llega con confianza después de su victoria de regreso sobre los Niners. Empacadores de Green Bay en la semana 16.

“Caleb es uno de los mejores lanzadores, uno de los mejores mariscales de campo atléticos. he jamás visto en términos de altura, peso y velocidad”, dijo Shanahan a los periodistas (h/t 95.7 El juego). «Hace algunos lanzamientos importantes, muy aterradores en el perímetro. Puede retener la pelota por un tiempo, no de mala manera, sino creando cosas, lo que hace que las coberturas tengan que aguantar para siempre.

«Cuando tienes a un tipo talentoso como ese que tiene la velocidad y el tamaño, dirige el juego, consigue algunos contrabando y realiza acciones a partir de él. Limitas la cantidad de veces que [get] para retroceder. Tiene sentido que esté jugando a un nivel tan alto”.