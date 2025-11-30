La NFL anuncia castigo para el ala cerrada de los Falcons por burlarse

Halcones de Atlanta Los fanáticos se han quejado durante semanas de que el ala cerrada Franks Feleipe‘La conducta en equipos especiales eventualmente le va a costar al equipo, y así fue.

Franks fue sancionado por conducta antideportiva en el último cuarto con 12:13 restantes. El NFL anunciada el sábado que Franks también ha sido multado con 8.111 dólares por burlarse del Santos de Nueva Orleans‘ banco.

El penalti desató al entrenador en jefe Raheem Morris, quien estaba visiblemente frustrado con Franks. Los fanáticos y periodistas dijeron que pasó mucho tiempo antes de que el quarterback se convirtiera en mariscal de campo.

Feleipe Franks recibe una reprimenda de Raheem Morris después de eso #halcones Penalización en equipos especiales.

Drake London sigue lidiando con una lesión en la rodilla

El Halcones Estará sin receptor estrella. Drake Londres por segundo partido consecutivo cuando se enfrenten Jets de Nueva York Domingo.

London está fuera por una lesión en la rodilla durante la semana 13. Estaba anteriormente catalogado como dudoso durante toda la semana.

London sufrió la lesión en la semana 11 durante la derrota de los Falcons en tiempo extra ante los panteras de carolina. Jugó hasta el final del tiempo reglamentario y terminó con siete recepciones para 119 yardas, pero se lastimó la rodilla durante el tiempo extra.

Los Falcons optaron por no colocar a London en la reserva de lesionados, lo que sugiere que esperan que regrese en menos de las cuatro semanas requeridas para un período en la lista de lesionados. Se perdió la victoria de Atlanta en la semana 12 sobre santos. London todavía lidera al equipo en todas las categorías importantes de recepción con 60 recepciones para 810 yardas y seis touchdowns.

Los Falcons buscan moverse en la imagen de los playoffs con Kirk Cousins ​​como QB

Los Falcons (4-7) tampoco cuentan con su QB1. Michael Penix Jr. está fuera de temporada y se rompió parcialmente el ligamento anterior cruzado en la semana 11. Penix tuvo una lesión prolongada antes de ser seleccionado por los Falcons en la primera ronda en 2024. Tuvo dos ligamentos cruzados anteriores desgarrados en su rodilla derecha durante su carrera universitaria (2018 y 2020), un esguince fracturado de clavícula/articulación esternoclavicular en su hombro derecho (2019) y una articulación AC dislocada en su hombro izquierdo (2021).

En cambio, veterano Primos Kirk Estará bajo el centro de los Falcons. Cousins ​​llevó a los Falcons a la victoria en la semana 12, pero el plan de juego requería una gran dosis de juego terrestre. Sésamo Robinson corrió para 70 yardas en 14 acarreos y Tyler Allgeier acumuló 44 yardas en 12 acarreos. Cousins ​​terminó el juego 16 de 23 con 199 yardas aéreas, dos touchdowns y una intercepción.

Primos listos para una pelea de perros

El domingo, Cousins ​​se enfrentará a una defensa aérea entre las 10 mejores y a una defensa terrestre número 23, por lo que es probable que los Falcons vuelvan a depender de la carrera con más frecuencia. Cousins ​​dijo que está listo para cualquier cosa que el entrenador en jefe de los Jets, Aaron Glenn, y el coordinador defensivo, Steve Wilks, le lancen.

“Otra dura prueba en el NFL esta semana, yendo a MetLife para jugar contra los Jets», dijo Cousins ​​esta semana. «He jugado contra el entrenador Glenn y el entrenador Wilks muchas veces a lo largo de mi carrera, y siempre ha sido una pelea de perros. Siempre he tenido mucho respeto por lo que harán esquemáticamente y te mantienen pensando durante toda la semana y luego durante todo el juego.

«Creo que esta es una defensa que juega rápido. Tienen velocidad en muchos lugares y atletismo, y lo sientes cuando miras la cinta y los evalúas. Así que será un desafío para nosotros. Buena oportunidad.