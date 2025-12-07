La NFL admite una decisión controvertida en el juego Broncos-Commanders

El Broncos de Denver apenas escapó de la Semana 13 con una victoria, pero no preguntan cómo; sólo preguntan cuántos. Una victoria 27-26 sobre el Comandantes de Washington le dio a los Broncos su novena victoria consecutiva, elevando su récord a 10-2 en la temporada. Sin embargo, parece como si, sin darse cuenta, hubieran recibido ayuda del equipo de árbitros del juego en el camino.

Había varias llamadas controvertidas en este juego por parte de los árbitros, pero quizás el peor del grupo vio El mariscal de campo de los comandantes, Marcus Mariota ser sancionado con una penalización por inmovilización intencional muy cuestionable. Inmediatamente después, no parecía que la jugada fuera un penalti, y el domingo, el NFL admitió que el equipo arbitral tomó la decisión equivocada aquí.

La NFL admite el error de los Broncos al ganar a los comandantes

Después de que Denver abrió el tiempo extra conduciendo por el campo y anotando un touchdown, Washington comenzó una larga marcha que eventualmente terminaría con el equipo encontrando su camino hacia la zona de anotación. Sin embargo, les tomó un tiempo llegar allí, y eso fue en gran parte gracias a un penalti intencional contra Mariota.

En 1° y 15 desde la yarda 46 de los Commanders, Mariota disparó un balón por encima de la cabeza del receptor abierto Terry McLaurin después de enfrentar rápidamente presión debajo del centro. Mariota no escapó de la bolsa, lo que automáticamente anularía una penalización intencional, pero la pelota parecía estar lo suficientemente cerca de McLaurin como para que no se sancionara una penalización.

Los árbitros no estuvieron de acuerdo, y en lugar de enfrentarse a 2.º y 15, Washington se enfrentó a 2.º y 25. Si bien finalmente consiguieron un primer intento, esto hizo retroceder bastante a los Comandantes, y el tiempo perdido como resultado de esta penalización los obligó potencialmente a buscar una conversión de dos puntos en un esfuerzo por ganar el juego después de su gran puntuación. Al hablar de la jugada, el analista de reglas de la NFL y enlace de comunicaciones del club, Walt Anderson, admitió que los árbitros hizo la llamada equivocada aquí.

«No fue castigado intencionalmente», dijo Anderson en «NFL Network» el domingo por la mañana. «El mariscal de campo no logra salir del bolsillo, por lo que ahora tiene que lanzar el balón en dirección a un receptor, lo cual hace. Pasa justo por encima del número 17, la cabeza de McLaurin, pero desafortunadamente, los árbitros no sintieron que el jugador estaba fuera del número».

Los Broncos centran la atención en el encuentro de la Semana 14 contra los Raiders

Al final del día, los Broncos hicieron lo suficiente para lograr esta victoria, ya que Nik Bonitto desvió el intento de pase de Mariota para un Jeremy McNichols completamente abierto en la línea de golpeo en la potencial conversión de dos puntos ganadora del juego para asegurar que Denver escapara una vez más con una victoria. No fue bonito y puede haber sido un poco controversial, pero los Broncos hicieron lo que necesitaban para salir con una victoria.

En la Semana 14, Denver buscará continuar su racha ganadora cuando se enfrente al Asaltantes de Las Vegas. Si los Broncos ganan, regresarían al primer lugar en la clasificación de los playoffs de la AFC y también obtendrían un desempate sobre el Patriotas de Nueva Inglaterra (el actual favorito No. 1) que podría resultar útil en la recta final. El inicio de este enfrentamiento divisional está programado para las 4:05 pm ET el domingo por la tarde.