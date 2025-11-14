La NDA celebra con petardos y la sede del RJD en silencio







Cuando llegaron los resultados de las elecciones de Bihar de 2025 el viernes, PatnaVeerchand Patel Marg reflejó dos estados de ánimo contrastantes.

En un extremo, las oficinas de BJP y JD(U) zumbaban como terrenos de festivales, llenas de tambores, petardos y el aroma de laddoos recién hechos. En el otro extremo, la sede del RJD estaba sumida en un pesado silencio, con caras largas, conversaciones susurradas y una incredulidad que crecía con cada actualización de la Comisión Electoral.

Mientras la NDA se encaminaba hacia una victoria decisiva, la sede del BJP estalló en celebración. Los trabajadores atravesaron las puertas de hierro, algunos en bicicleta desde la ciudad vieja, otros saliendo de auto-rickshaws repletos de banderas del partido ondeando, convirtiendo la calle en un espectáculo festivo.

El patio de la oficina del partido cambiaba de color con cada petardo: naranja por el humo de azafrán, gris por los escombros y rojo por el gulal manchado en los rostros jubilosos.

Trabajadores vestidos del Primer Ministro Narendra Modi y Ministro Principal Nitish Kumar Las máscaras mantuvieron su posición en la entrada, rompiendo en movimientos improvisados ​​cada vez que el conteo del BJP parpadeaba hacia arriba en la gran pantalla LED fijada sobre el porche.

«¡Modi ka Parivar!» rugieron al unísono, agitando figuras en miniatura del Primer Ministro.

Cerca de allí, trabajadoras con saris azafrán golpeaban el aire con bufandas y cantaban: «¡Bharat Mata ki Jai!», «¡Narendra Modi zindabad!», «¡Nitish Kumar zindabad!». Los tambores eran implacables y amenazaban con ahogar incluso los fuegos artificiales.

«Con pistas unilaterales, el Acuerdo de confidencialidad ¡Parece invencible! El público ha rechazado la política de mentiras, botín e ilusión», gritó una trabajadora de Purnea, elevando su voz por encima del crescendo.

Un joven, precariamente encaramado en una barandilla, añadió: «Bihar está una vez más con la NDA, ¡este es el veredicto contra los Thugbandhan!».

En el interior, los altos dirigentes intercambiaron sonrisas contenidas, cautelosas pero cada vez más amplias a medida que el BJP superó la marca de 90 escaños de los 101 que disputó.

Los trabajadores distribuyeron laddoos, declarando que el partido «en camino a su mayor número de asambleas en Bihar, enterrando el fantasma» de su caída en Lok Sabha el año pasado.

A unos cientos de metros de distancia, la oficina de JD(U) explotaba en su propio tono de euforia: el verde.

como el Tendencias de la CE empujó al partido a una ventaja de 82 escaños, el recinto estalló con dhols ondulantes, nubes verdes de gulal y galletas saladas.

Un cartel gigante de Kumar fue izado por encima de la multitud, cuyos bordes se rompieron bruscamente con la brisa de noviembre.

«La quinta victoria de Nitish ji ya está escrita; ahora sólo quedan las formalidades», gritó un trabajador ante una cámara de televisión.

Los leales ancianos estaban sentados bajo un dosel de lona, ​​aplaudiendo suavemente a un dholak solitario.

«Desde 2005 hasta hoy, la gente sabe quién gobierna realmente y quién sólo hace ruido», afirmó Ramesh Yadav, de Nalandia dijo a un canal de noticias, afirmando que había asistido a todas las celebraciones de victoria de Nitish desde la victoria debut del líder del JD(U).

Un voluntario vestido como «Vikas Purush» posó para las cámaras con recortes de cartón de carreteras, canales de riego y programas de asistencia social pegados en su kurta.

Un grupo de jóvenes desfiló con una flecha termocol verde gigante, el símbolo JD(U), gritando: «¡Teer chalega, Bihar badega!»

Los cubos humeantes de jalebis desaparecieron antes de que pudieran colocarse sobre las mesas; Incluso los policías estacionados en la puerta sonrieron irónicamente mientras el gulal verde se posaba en sus uniformes.

«Paanchvi jeet ka josh alag hi hota hai (La emoción de una quinta victoria tiene una energía completamente diferente)», comentó uno de ellos.

Pero al otro lado de la calle, a la vista de las celebraciones, la oficina de RJD vivió una mañana completamente diferente.

Los rostros se volvieron sombríos a medida que las primeras tendencias se fortalecieron hasta convertirse en lo que parecía una derrota.

El RJD, que había entrado en la campaña confiando en repetir su estatus de «más grande» de 2020, se encontró sin aliento por su relevancia al mediodía.

«Estamos muy decepcionados», dijo Nishant Yadav, ex vicepresidente del Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Patna. «Queríamos dar Tejashwi Yadav una oportunidad. Pero las tendencias no están a nuestro favor».

Afuera de la puerta, un grupo de mujeres cantó canciones escritas por ellas mismas que hacían referencia a «Mai Bahan Yojana», una de las promesas clave del líder del RJD.

Uno de ellos suspiró: «La victoria y la derrota son dos caras de la misma moneda. A veces los estudiantes se preparan bien, pero redactan mal el examen».

Mientras tanto, en la oficina del BJP, las celebraciones alcanzaron su punto máximo teatral cuando el actor Phool Singh, vestido con una chaqueta color azafrán y un relicario de Modi enmarcado, llegó encima de un «Vijay Rath».

«Dondequiera que gane Modi ji, mi carro irá. Bihar hoy, Jharkhand mañana», declaró.

Añadiendo un toque entre estados, los trabajadores de AIADMK de Tamil Nadu, vestidos con dos bufandas de BJP-AIADMK, posaron para las fotografías.

«Vinimos aquí para celebrar el éxito de la NDA. Bihar, al igual que Tamil Nadu, rechaza la política dinástica», dijo K Shanmugaraja.

Por la tarde, Veerchand Patel Path se había convertido en una pantalla dividida de la agitación política de Bihar: éxtasis verde y azafrán por un lado, tristeza roja y blanca por el otro.

Cada petardocada tamborileo y cada cántico contaban la misma historia, mientras la NDA marchaba hacia una cómoda mayoría, las calles de Patna hacían eco del paisaje sonoro de un estado que elige la continuidad sobre el cambio.

(Con entradas PTI)





