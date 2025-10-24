La NDA bajo Nitish Kumar batirá todos los récords en Bihar: primer ministro en el mitin de Samastipur







El primer ministro (PM), Narendra Modi, declaró el viernes que “Acuerdo de confidencialidad bajo el liderazgo del Ministro Principal Nitish Kumar” establecería nuevos récords electorales en las elecciones de Bihar de 2025. Hablando en su primer mitin en el estado, el Primer Ministro Modi atacó duramente al bloque opositor Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India (INDIA), afirmando que estaba dirigido por “gente en libertad bajo fianza”.

Al instar a la audiencia a encender sus teléfonos móviles, el Primer Ministro Modi bromeó: “Cuando todos tienen acceso a dispositivos tan modernos, no hay necesidad de la linterna”. Estaba aparentemente indagando en el símbolo electoral de Rashtriya Janata Dal (RJD), encabezado por Lalu Prasad Yadav.

Alabando Nitish Kumar—que busca un quinto mandato consecutivo como CM—Modi dijo: “Llegó al poder en 2005, pero casi una década de su mandato se vio obstaculizada por un gobierno hostil de la UPA liderado por el Congreso en el Centro, que fue constantemente chantajeado por el RJD amenazando con retirarle el apoyo si se extendía la cooperación al gobierno de la NDA en Bihar”.

Al destacar el trabajo de desarrollo en el estado, el primer ministro Modi afirmó que la asistencia central brindada a Bihar en los últimos 11 años es tres veces mayor que la que había recibido del gobierno anterior.

«El estado ha dado un paso adelante. Ahora exporta pescado, algo que está muy lejos de los días en que dependía de otros estados. Makhana, el famoso producto de Bihar, ahora tiene acceso a mercados de todo el mundo», dijo Modi.

También afirmó que Bihar se había convertido en un destino atractivo para los inversores. «Preveo un futuro en el que cada distrito estará repleto de nuevas empresas dirigidas por jóvenes locales», dijo el primer ministro Modi.

Elecciones de Bihar 2025: el estado mantendrá a raya a Jungle Raj y votará por la buena gobernanza, dice el primer ministro Modi

El Primer Ministro contrastó esto con épocas anteriores y comentó: «Todo esto no habría sido posible bajo el ‘jungle raj’ en Bihar. ¿No recuerdan que un ex Primer Ministro había dicho que de cada rupia gastada por el gobierno, sólo 15 paise llegaban a la gente? El resto fue devorado por una mano manchada de sangre (khooni panja)», dijo, en alusión al ex Primer Ministro Rajiv Gandhi y al símbolo del Partido del Congreso.

«Bihar mantendrá a raya al ‘jungla raj’ y votará por la buena gobernanza. ‘Nayee raftar se chalega Bihar, phir jab aayegi NDA sarkar’ (El crecimiento de Bihar se acelerará una vez que la NDA regrese al poder)», modo declarado.

También acusó al RJD y al Congreso de estar involucrados en estafas, afirmando que sus líderes estaban “en libertad bajo fianza” y alegó que estaban “tratando de robar el título de ‘Jannayak’ de Bharat Ratna Karpoori Thakur».

Modi destacó el rico legado de Bihar y dijo: «Bihar es la tierra de un genio como Aryabhatta. Su gente no puede confiar en el Congreso RJD combinar, que destruyó el estado de derecho. El secuestro y la extorsión se habían convertido en un negocio. Los que más sufrieron el ‘jungle raj’ fueron nuestras madres, hermanas y personas de los sectores más débiles”.

También recordó la insurgencia maoísta que una vez se apoderó de partes de Bihar, afirmando: «Bajo el gobierno de RJD, alrededor de una docena y media de distritos estaban infestados de violencia maoísta. Cientos fueron asesinados y la gente temía salir de sus hogares. Cuando llegué al poder en 2014, prometí poner fin al maoísmo. Con humildad y satisfacción, puedo decir que le hemos roto la columna vertebral. Pronto, el país estará libre de esta amenaza. Ésta es la garantía de Modi”.

Trazando paralelismos con otros estados, Modi añadió: “En las últimas elecciones a la asamblea en Guyaratdonde nuestro partido ha estado en el poder durante 30 años, se batieron todos los récords anteriores. Lo mismo ocurrió en Madhya Pradesh, Maharashtra y Haryana. Estoy seguro de que también en Bihar, bajo la dirección de Nitish Kumar, la NDA batirá todos los récords anteriores”.

En una referencia velada a Tejashwi Yadav, el principal rostro ministerial del bloque INDIA que, junto con su padre Lalu Prasad, está acusado en el caso de tierras por empleo, Modi dijo: “El pueblo de Bihar no puede volver a confiar en personas que están en libertad bajo fianza (zamaanat par chhute hue log)”.

(Con entradas PTI)





