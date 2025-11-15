La NDA arrasa en las elecciones de Bihar de 2025, la oposición se hunde







el fallo Alianza Democrática Nacional (NDA) obtuvo el viernes una mayoría de tres cuartos en la Asamblea de Bihar, ganando 183 escaños en la Cámara de 243 miembros, según el sitio web de la Comisión Electoral. El BJP surgió como el partido más grande, obtuvo 83 escaños y lideró en otros seis distritos electorales.

Su aliado, el JD(U), liderado por el ministro principal Nitish Kumar, obtuvo 75 escaños y estaba por delante en 10, mientras que el partido Lok Janshakti (Ram Vilas), liderado por el ministro de la Unión, Chirag Paswan, obtuvo 17 y estaba por delante en otros dos escaños.

El hindustani Awam Morcha (Secular), encabezado por el ex primer ministro Jitan Ram Manjhi, obtuvo cinco escaños, mientras que Rashtriya Lok Morcha, liderado por Upendra Kushwaha, ganó tres escaños y lideraba uno.

Los Viceministros Principales Samrat Choudhary y Vijay Kumar Sinha, y ministros de estado Prem Kumar, Maheshwar Hazari y Sanjay Saraogi y Maithili Thakur del BJP estuvieron entre los ganadores destacados del campo de la NDA.

El primer ministro Narendra Modi agita una ‘gamcha’ (toalla) como parte de la celebración de la victoria de la NDA en las elecciones a la Asamblea de Bihar el viernes. Fotos/PTI

líder de RJD y Bloques de India CM se enfrentó a Tejashwi Yadav, el hijo del difunto Mohammad Shahabuddin, Osama Shahab, y Sandeep Saurav, del CPI (ML) Liberation, estuvieron entre los ganadores destacados del campo de la oposición.

El bloque INDIA logró ganar sólo 32 escaños al cierre de esta edición. El RJD obtuvo 23 escaños y lideraba en otros dos distritos electorales, mientras que el Congreso obtuvo seis escaños, el CPI (ML) Liberación dos escaños y el CPI (M) uno.

El BJP y el JD(U) disputaron 101 escaños cada uno, mientras que su aliado LJP (RV) presentó candidatos en 28 distritos electorales. En el bloque INDIA, el RJD luchó por 141 escaños, mientras que el Congreso disputó 61 distritos electorales y el IPC(ML) Liberación 20.

Maithili Thakur (MLA más joven)

Otro ganador notable fue Raju Tiwari, presidente estatal del Partido Lok Janshakti (Ram Vilas). Tiwari había arrebatado el escaño de Govindganj al derrotar a su rival más cercano en el Congreso, Shashi Bhushan Rai, por un sorprendente margen de más de 32.000 votos. El AIMIM, liderado por Asaduddin Owaisi, diputado de Hyderabad, obtuvo cinco escaños.

Debacle para Jan Suraaj

El ex estratega encuestador Prashant Kishor Partido de Jan Suraajapodado el ‘factor X’, no logró abrir su cuenta. La mejor actuación del partido provino de Naveen Kumar Singh, alias Abhay Singh, quien aseguró el segundo lugar en el distrito electoral de Marhaura. Estaba detrás de Jitendra Kumar Rai del RJD por un margen de 27.928 votos.

factor mujer

Dy CM Samrat Choudhary y el jefe de LJP (RV), Chirag Paswan

Una alta participación de mujeres, que superaron en número a los votantes masculinos por casi 10 puntos porcentuales, parece haber cerrado el trato a favor de la Coalición liderada por el BJPya que varios estudios han sugerido que las mujeres, especialmente en Bihar, están más inclinadas a la NDA.

Principales ganadores y perdedores

BJP

El viceministro principal de Bihar, Samrat Choudhary, ganó el escaño de Tarapur por un margen de 45.843 escaños, derrotando a Arun Kumar de RJD. Choudhary obtuvo 1.22.480 votos.

El diputado CM Vijay Sinha ganó el escaño de Lakhisarai por un margen de 24.940 votos, derrotando al Congreso Amaresh Kumar. Sinha obtuvo 1.22.408 votos.

Maithili Thakur, que participó por primera vez, ganó el escaño de Alinagar por un margen de 11.730 votos, derrotando a Binod Mishra de RJD. Thakur obtuvo 84.915 votos.

Nitish Mishra ganó el escaño en Jhanjharpur por un margen de 54.849 votos, derrotando a Ram Narayan Yadav del CPI. Mishra obtuvo 1.07.958 votos. Mangal Pandeyparticipante por primera vez, ganó el escaño de Siwan por un margen de 9370 votos, derrotando al MLA en ejercicio de RJD, Awadh Bihari Choudhary. Pandey obtuvo 92.379 votos.

Shreyashi Singh ganó desde el escaño de Jamui por un margen de 54.498 votos, derrotando a Mohammand Shamshad Alam de RJD. Obtuvo 1.23.868 votos. Nitin Nabin ganó el escaño de Bankipur por un margen de 51.936 votos, derrotando a Rekha Kumar de RJD.

VOY

Vijay Kumar Choudhary ganó el escaño en Sarairanjan por un margen de 20.798 votos, derrotando a Arbind Kumar Sahni de RJD. Obtuvo 1.02.792 votos. Shrawon Kumar ganó el escaño de Nalanda por un margen de 33.008 votos, derrotando al Congreso Kaushalendra Kumar. Obtuvo 1.05.432 votos.

Sunil Kumar ganó desde el escaño de Bhorey, derrotando al CPI-ML (Liberación) Dhananjay por 16.163 votos. Obtuvo 1.01.469 votos. Sheela Kumari ganó el escaño de Phulparas por 14.099 votos, derrotando al Congreso Subodh Mandal. Obtuvo 93.677 votos. Aniruddha Prasad Yadav ganó el escaño de Nirmali por un margen de 37.310 votos, derrotando a Baidyanath Mehta de RJD. Obtuvo 1.18.904 votos.

Maheshwar Hazari ganó asiento de kalyanpurderrotando a Ranjeet Kumar Ram de CPI (ML) L por 38.586 votos. Hazari obtuvo 1.18.162 votos. El líder encarcelado del JD (U), Anant Singh, consiguió una victoria en el distrito electoral de la Asamblea de Mokama por un margen de 28.206 votos. El MLA encarcelado obtuvo 91.416 votos contra la candidata del RJD, Veena Devi, que obtuvo 63.210 votos.

RJD

El candidato del bloque INDIA, líder del RJD, Tejashwi Yadav, el hijo del fallecido Mohammad Shahabuddin, Osama Shahab, y Sandeep Saurav, del PCI (ML) Liberación, estuvieron entre los ganadores del campo de la oposición. Yadav ganó desde el escaño de Raghopur por un margen de 14.532 votos, derrotando a Satish Kumar del BJP. Yadav obtuvo 1.18.597 votos.

Awadh Bihari Chaudhary perdió el escaño de Siwan por un margen de 9.370 votos. Obtuvo 83.009 votos. Osama Shahab, que participó por primera vez, ganó el escaño en Raghunathpur por un margen de 9248 votos. Alok Kumar Mehta ganó asiento de ujiarpur por un margen de 16.283 votos.

Nitish gracias gente

El ministro principal de Bihar y presidente del JD (U), Nitish Kumar, agradeció el viernes a la gente del estado por otorgar una victoria “aplastante” a la NDA gobernante. «La gente del estado ha expresado su confianza en nuestro gobierno al otorgarnos un mandato aplastante en las encuestas. Por esto, me inclino ante todos los estimados votantes del estado y expreso mi más sincero agradecimiento», dijo. “Por esto también debemos agradecer y agradecer a todos los socios de la alianza NDA”.

Como un tsunami: Nadda

El presidente del BJP, JP Nadda, dijo el viernes que el pueblo dio un mandato masivo como un «tsunami» a la NDA en el Encuestas en Bihar para la buena gobernanza y el desarrollo en el estado, estableciendo una junta de “prohibición de entrada” para el ‘jungla raj’ que el estado presenció durante el gobierno del RJD en el pasado. «Es un mandato enorme y los resultados de las encuestas muestran que es un tsunami».

‘Victoria de Biharis’

Calificando los resultados de la encuesta como una “victoria de todos los bihari”, el Ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, dijo el miércoles que el abrumador mandato de la NDA es el sello de aprobación del pueblo a su trabajo por el desarrollo, la seguridad de las mujeres y el bienestar de los pobres. Shah dijo que el pueblo de Bihar ha transmitido el sentimiento de toda la nación de que la purificación de las listas de votantes es esencial.

La NDA destruyó el Jungle Raj: Modi

El primer ministro Modi dijo que la victoria ha dado una nueva fórmula ‘MY – Mahila and Youth’ en la que la gente destruye el «comunal». MI fórmula del pueblo raj de la selva». Modi dijo que Bihar es la tierra que dio a la India el orgullo de ser la madre de la democracia, y la misma tierra ha asegurado que las personas que atacan la democracia «muerdan el polvo». «Bihar ha demostrado una vez más que las mentiras se derrotan y la confianza de la gente gana», dijo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente