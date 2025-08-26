La naturalización fue aprobada por el DPR, Mauro Zijlstra y Miliano Jonathans defendieron inmediatamente al equipo nacional indonesio

Viva – Las buenas noticias llegan para Equipo nacional Indonesia. Comisión X. DPR RI Aprobó oficialmente la consideración del estatus de ciudadanía Mauro zijlstra Y Miliano Jonathans En una reunión de trabajo con el Ministerio de Jóvenes y Deportes y PSSI en el Edificio del Parlamento, martes 26 de agosto de 2025

La reunión de trabajo fue presidida por el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes X, Hetifah Sjaifudian. Ambos jugadores presentan virtualmente a través de Zoom.

Al final de la reunión, Hetifah concluyó que la Comisión X dio luz verde a la naturalización de Mauro y Miliano. Los resultados de esta reunión se entregarán en la reunión plenaria del DPR el mismo día para tomar la decisión final.

«Las comisiones de X DPR aprobaron la recomendación de la ciudadanía de la ciudadanía del RI para el nombre de Mauro Nils Zijllster, Isobel Conppy, Iselle Notete, el Jantético Jeanthette Vian a Pol, Milianto Jonath, el Eivnov. Khabilbili», dijo Henifah.

La entrada de Mauro y Miliano es ciertamente una potencia fresca adicional, especialmente en las líneas del frente Equipo nacional indonesio. La razón, el equipo de Patrick Kluivert ha estado esperando una agenda ocupada.

Septiembre de 2025: FIFA Matchday, donde Garuda jugará un partido de prueba. Luego, en octubre de 2025, Indonesia se someterá a la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026, enfrentando a oponentes pesados ​​como Irak y Arabia Saudita. Con la incorporación de una nueva munición, se espera que el equipo nacional funcione más agudo y más competitivo.

Curiosamente, la Comisión de la Cámara de Representantes X no solo aprobó la naturalización de Mauro y Miliano. También hay posibles jugadores del equipo nacional indonesio como Isabel Corian Kopp, Pauline Jeannette Van de Pol e Isabelle Nottet.

Además, también hay atletas de otros deportes que reciben la bendición, a saber, el hockey sobre hielo. Son Savelii Molchanov, Evgenii Nurislamov y Artem Bezrukov.

Con esta aprobación, el proceso de naturalización de Mauro y Miliano solo está esperando la decisión final en la reunión plenaria del DPR. Si pasa, los dos practicarán inmediatamente un juramento como ciudadano indonesio y podrán fortalecer inmediatamente al equipo nacional indonesio.